Δήμος Αμαρίου:«Πολιτική Προστασία και αναπτυξιακές προοπτικές στο επίκεντρο συνάντησης Μουρτζανού – Κεφαλογιάννη»

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου καθώς και με αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου, πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, κ. Θεοχάρης Μανουσάκης περιλάμβανε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή, την ενίσχυση της ετοιμότητας και της πρόληψης απέναντι σε φυσικές καταστροφές, καθώς και αναπτυξιακά έργα που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει ο Δήμος Αμαρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη θωράκισης της περιοχής με παρεμβάσεις στις υποδομές και στον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου, συζητήθηκαν έργα και δράσεις που εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Αμαρίου με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης του τόπου.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έμπρακτο ενδιαφέρον και τη στήριξη του Υπουργού, ενώ ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης και την προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών του Αμαρίου.