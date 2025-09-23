Ρέθυμνο:Συνάντηση εργασίας Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και Δήμαρχου Ρεθύμνης Γιώργη Μαρινάκη

Συνάντηση εργασίας είχαν την περασμένη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης.

Αντικείμενο της συζήτηση τους ήταν όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία αλλά και τα θέματα των υποδομών και των μεγάλων έργων του Δήμου Ρεθύμνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για τα σοβαρά προβλήματα των τομέων υγείας και παιδείας του νομού, για τα οποία έγινε εκτενής συζήτηση ως προς την ανάγκη κοινής προσπάθειας προώθησης λύσεων που θα βελτιώσουν την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου αλλά και γενικότερα των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Αντίστοιχη συζήτηση έγινε για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων σε επίπεδο κτιριακού εκσυγχρονισμού, σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά και διεκδίκησης της άμεσης κάλυψης κενών θέσεων εκπαιδευτικών.

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε επίσης την δυνατότητα συνεργασίας και παρέμβασης για την διευθέτηση εκκρεμοτήτων ως προς την έγκριση χρηματοδοτήσεων για μεγάλα και ώριμα έργα του Δήμου Ρεθύμνης.

Ο κ. Δήμαρχος έθεσε στον κ. Υπουργό την ανάγκη διευθέτησης του θέματος του υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων, της προώθησης μελετών και έργων του Νότιου Περιφερειακού Οδικού Άξονα της πόλης όπως και της υλοποίησης του σχεδιασμού εκσυγχρονισμού και θωράκισης των λιμενικών εγκαταστάσεων.

Εκτενώς συζητήθηκαν τα έργα μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. για τις σχολικές υποδομές και βεβαίως το μεγάλο ολιστικό πρόγραμμα σύγχρονων εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. το οποίο θεωρείται πρωτοποριακό και θα υλοποιηθεί ως πιλοτικό έργο στην Ελλάδα με απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων με τις πολιτικές ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων ώστε από κοινού να υπάρξει η ανάλογη ενημέρωση και προώθηση των εκκρεμοτήτων με στόχο την θετική έκβαση προς την υπογραφή των ανάλογων χρηματοδοτήσεων.

Ο κ. Υπουργός και ο κ. Δήμαρχος στην ατζέντα των συνεργασιών τοποθέτησαν τα κορυφαία υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Υποδομών, Ενέργειας και Ανάπτυξης ώστε άμεσα να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η θεσμική αυτή συνεργασία να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να εξετάζεται διεξοδικά τόσο η πορεία των κρίσιμων αναπτυξιακών θεμάτων του Ρεθύμνου αλλά και να καθορίζεται η από κοινού τακτική διεκδικητικής πρακτικής για την ταχύτερη διευθέτηση, προώθηση και υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον μέλλον του Ρεθύμνου και την βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.