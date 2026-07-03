Δήμος Χανίων:Προσωρινή διακοπή λειτουργίας των ιστοσελίδων chania.gr και gis.chania.gr λόγω τεχνικών εργασιών

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στα πληροφοριακά του συστήματα, οι διαδικτυακές υπηρεσίες chania.gr και gis.chania.gr δεν θα είναι διαθέσιμες από το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026 έως και το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026.

Ο Δήμος Χανίων ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση και ενημερώνει ότι οι δύο ιστοσελίδες θα επανέλθουν σε πλήρη λειτουργία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.