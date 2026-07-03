Οι προτάσεις του Δήμου Ηρακλείου για την Κρήνη Μοροζίνι

Αλέξης Καλοκαιρινός: Έχει αναπτυχθεί μια δυναμική συνέργειας με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Υπηρεσίες του, που βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο

Συγκεκριμένες προτάσεις για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών συντήρησης στην Κρήνη Μοροζίνι κατέθεσε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Μαρίας Μερτζάνη, στελεχών του ΥπΠο καθώς και φορέων, το μεσημέρι της Παρασκευής 3/7 στη Λότζια.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός πρότεινε οι εργασίες να ξεκινήσουν την 1η Νοεμβρίου 2026, ώστε να έχει παρέλθει η τουριστική περίοδος, να καλύψει ο Δήμος Ηρακλείου κάθε επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος και να εξεταστεί η δυνατότητα επαναλειτουργίας της κρήνης του μνημείου, να τρέξει δηλαδή ξανά νερό από τα Λιοντάρια.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στην πολύ καλή σχέση και συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με το Υπουργείο Πολιτισμού, τόσο κεντρικά όσο και τοπικά, και στις καθοριστικές παρεμβάσεις της Υπουργού Λίνας Μενδώνη σε σειρά έργων που αφορούν το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του,

καθώς και στην αναγκαιότητα του έργου της συντήρησης των Λιονταριών. Όπως τόνισε: «Είναι εφικτό στις αρχές του 2027 να έχουμε την Κρήνη Μοροζίνι συντηρημένη όπως οφείλεται να είναι, με τη μεγαλύτερη δυνατή αποκατάσταση. Και αυτό το εγγυάται το Υπουργείο Πολιτισμού με

Υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο επιστημονικά και τεχνικά κι αυτό ισχύει και στο κεντρικό επίπεδο όσο και τοπικά.

Και βεβαίως, η Κρήνη να λειτουργεί και να δίνει μεγάλη ικανοποίηση και στους κατοίκους και στους επισκέπτες. Η λύση για την προστασία της διαδικασίας συντήρησης αναζητείται και υπάρχουν ιδέες. Ωστόσο κατά την συντήρηση των μνημείων υπάρχουν οπτικοί περιορισμοί και αυτό γίνεται παντού στον κόσμο και οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι. Βεβαίως η μικρότερη οπτική όχληση είναι επιθυμητή και θα επιδιωχθεί».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε την Μαρία Μερτζάνη και τα στελέχη του ΥπΠο σημειώνοντας ότι «έγινε από όλους αισθητό το πάθος και η έγνοια με την οποία αντιμετωπίζεται το αντικείμενο» και τόνισε ότι η σχέση του Ηρακλείου με τα μνημεία είναι πολύ σημαντική και αυτό σημαίνει ότι και η σχέση του Ηρακλείου με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πολύ σημαντική. Αναφέρθηκε επίσης στην Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει την δεκαετή παραχώρηση των Ενετικών Τειχών, αλλά και στην Κνωσό, τονίζοντας ότι:

«Με κοινή προσπάθεια, αλλά με την ηγεσία του Υπουργείου και της Υπουργού Λίνας Μενδώνη εντάχθηκαν τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα στην UNESCO που ήταν μια επιδίωξη δεκαετιών που νομίζω ότι όλοι θεωρούσαμε ότι δεν καρποφορεί και παρόλα αυτά έγινε. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικά έργα σε εξέλιξη. Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου είναι η μόνη η οποία έχει προτεραιότητα στον πολιτισμό σε ποσοστό έργων που φτάνει το 31%. Μιλάμε για ένα πυρήνα 37.000.000 ευρώ και μια περιφέρεια που περιλαμβάνοντας τον πυρήνα είναι 62.000.000 ευρώ.

Αιχμή του δόρατος είναι η στερέωση του παράκτιου τοίχους και του κόλπου του Δερματά. Μεγάλες προκλήσεις, τεχνικά πολύ δύσκολα έργα και τελείως απαραίτητο να γίνουν και επείγουν να γίνουν, με ιδιαίτερη τεχνική πολυπλοκότητα και αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο.

Τα αναφέρω αυτά για να γνωρίζουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο γίνονται οι τοποθετήσεις μας για τα ζητήματα που αφορούν την πόλη. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που μας απασχολούν αντανακλούν απολύτως στην τοπική οικονομία, αντανακλούν στον τουρισμό και υπάρχει πάντα ο

κίνδυνος της αρνητικής αντανάκλασης, αν συμβεί μια κατάρρευση, μια σημαντική φθορά, ή εάν υπάρξει μια αστοχία. Θεωρώ ότι έχει αναπτυχθεί μια δυναμική συνέργειας με το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Υπηρεσίες του που βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Μαρίας Μερτζάνη από την πλευρά της, ενημέρωσε του φορείς για όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί για το μνημείο κατά τη διάρκεια της μελέτης που προηγήθηκε, για τη σπουδαιότητα και τις σημαντικές φθορές του μνημείου, καθώς και για την μεθοδολογία αποκατάστασης που αποφασίστηκε έπειτα από σχετική μελέτη.

Τόνισε ότι στόχος είναι να αποκατασταθεί η σχέση του μνημείου με το νερό, καθώς και ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έχει επενδύσει για τη συντήρηση του μνημείου. Επίσης, επεσήμανε ότι τα μνημεία είναι των ανθρώπων και η συνεργασία έχει σημασία, γιατί ότι δεν γίνεται από κοινού δεν είναι βιώσιμο.

Στην σύσκεψη είχαν κληθεί εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Κρήτης, της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης, της ΔΕΥΑΗ, της Τουριστικής Αστυνομίας, του ΕΛΜΕΠΑ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου,

του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του Σωματείου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης & Σαντορίνης, της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων, του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού & Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Ηρακλείου, του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών

Γραφείων Κρήτης, του ΟΛΗ Α.Ε., της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων & Δωματίων Ν. Ηρακλείου «Η Φιλοξενία», των αεροπορικών εταιριών Aegean και SKY express, του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης, του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γραφείων Εκμισθώσεως Επιβατηγών Αυτοκινήτων & Δικύκλων Ηρακλείου-Λασιθίου «ΗΝΙΟΧΟΣ» και του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου.