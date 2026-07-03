Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με τη συμμετοχή δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό άνοιξε τις πύλες του το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα, Νερό, Φωτιά

Μέχρι τις 5 Ιουλίου η “γιορτή”, με επίκεντρο την τέχνη, την παράδοση και τη δημιουργία

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τη συμμετοχή δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε η έναρξη του 5ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κεραμικής «Χώμα, Νερό, Φωτιά», ενός θεσμού, αφιερωμένου στην τέχνη, την παράδοση και τη δημιουργία, με επίκεντρο το Θραψανό, τον ιστορικό οικισμό των αγγειοπλαστών που αποτελεί σημείο αναφοράς για την κεραμική τέχνη τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η κεντρική πλατεία του Θραψανού γέμισε από κατοίκους και επισκέπτες που παρευρέθηκαν στα εγκαίνια του Φεστιβάλ που θα διαρκέσει έως τις 5 Ιουλίου, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με επιδείξεις κεραμικής, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, επιστημονικές ομιλίες, ξεναγήσεις,

μουσικές εκδηλώσεις και δράσεις γαστρονομίας. Στο φετινό Φεστιβάλ συμμετέχουν καταξιωμένοι κεραμίστες και δημιουργοί από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι επιστημονικών και πολιτιστικών φορέων, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού Γιώργος Μαυραντωνάκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Περιφέρειας Κρήτης, της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πιο συγκεκριμένα, στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Γεωργία Μηλάκη, η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής

Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού Έλενα Μπαζίνη, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο πρώην Δήμαρχος Θραψανού Εμμανουήλ Λαδωμένος, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη,

Όλγα Δραμουντάνη, Γρηγόρης Καλογερίδης, η εντεταλμένη δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θραψανού Ευαγγελία Αγγελάκη, ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης κ.α.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας αναφέρθηκε στη διαχρονική αξία της κεραμικής τέχνης του Θραψανού, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή

συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κεραμική παράδοση, μέσα από τη στήριξη της Σχολής Κεραμικής, την ολοκλήρωση του Κέντρου Μινωικής Αγγειοπλαστικής Τέχνης και την προώθηση της κατοχύρωσης των Κεραμικών Θραψανού ως Γεωγραφικής Ένδειξης, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

«Το Θραψανό συνεχίζει να αποδεικνύει ότι η παράδοση αποτελεί κινητήρια δύναμη για το μέλλον. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη μοναδική ταυτότητα του τόπου μας, να στηρίξουμε τους ανθρώπους της δημιουργίας και να δημιουργήσουμε νέες

αναπτυξιακές προοπτικές. Ως Δημοτική Αρχή εργαζόμαστε με συνέπεια ώστε η κεραμική τέχνη του Θραψανού να διαφυλαχθεί, να εξελιχθεί και να αποκτήσει ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με τη συνεργασία όλων, διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις ώστε αυτή η πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά να παραδοθεί ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θραψανού, τη British School at Athens, το Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής και την Εκπαιδευτική – Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ, με τη συμμετοχή της European Route of Ceramics. Συνδιοργανωτής είναι η Περιφέρεια Κρήτης,

ενώ η διοργάνωση τελεί υπό την υποστήριξη και αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με τη συμμετοχή των Αγγειοπλαστών του Θραψανού.