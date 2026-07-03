Ηράκλειο:Μια νέα εποχή για τη Μεσσαρά ξεκινά Ολοκληρώθηκε το σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα

Στις 13 Ιουλίου τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης και εξοπλισμού της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, η οποία στεγάζεται στο νέο Διοικητήριο

Μοιρών, ενώ όλα είναι πλέον έτοιμα για τα επίσημα εγκαίνια που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται ένα ακόμη σημαντικό έργο για τη Μεσσαρά, καθώς ο χώρος του πρώην στρατοπέδου μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα, το οποίο θα στεγάσει την Νέα Αστυνομική Υποδιεύθυνση, το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τον Ελληνικό Ερυθρό

Σταυρό, την Πολιτική Προστασία, το Δασαρχείο και ακόμη περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες, δημιουργώντας έναν ενιαίο πυρήνα εξυπηρέτησης των πολιτών και ενισχύοντας σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα του κράτους στην ευρύτερη περιοχή.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου, ο Βουλευτής Ηρακλείου και πρ. Υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε:

«Η ολοκλήρωση της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς και η δημιουργία ενός σύγχρονου διοικητικού συγκροτήματος αποτελούν μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη Μεσσαρά και συνολικά για τη νότια Κρήτη. Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται πλέον πραγματικότητα,

αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έναν χώρο που για χρόνια παρέμενε ανενεργός και μετατρέποντάς τον σε ένα σύγχρονο κέντρο δημόσιων υπηρεσιών, προς όφελος των πολιτών.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, για την αποφασιστικότητα και τη διαρκή συνεργασία μας στην υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Αντίστοιχα, ευχαριστώ το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συμβολή του στην αξιοποίηση του χώρου, καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών για τη χρηματοδοτική του στήριξη.

Παράλληλα, αναμένεται και η έγκριση της χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, η οποία θα ολοκληρώσει την εικόνα ενός σύγχρονου διοικητικού συγκροτήματος, αντάξιου των αναγκών και των προσδοκιών της τοπικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, στον Αντιδήμαρχο Γιάννη Φασομιτάκη, σε σύσσωμη τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και στις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, που διεκδίκησαν διαχρονικά την υλοποίηση αυτού του έργου.

Η συνεργασία όλων απέδειξε ότι όταν υπάρχει κοινός στόχος, επιμονή και συνεννόηση, μπορούμε να πετυχαίνουμε σημαντικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.

Συνεχίζουμε, με σχέδιο και συνεργασία, να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.»