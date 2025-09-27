Δήμος Ηράκλειο:Πρεμιέρα για το 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού με θέμα «Εθελοντισμός και ΑμεΑ» στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Ο εθελοντής δεν είναι ποτέ μόνος. Το χαρακτηριστικό του εθελοντή, είναι ότι η ζωή του περνάει από την ζωή των άλλων.»

Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 27 και 28 Σεπτεμβρίου

Με το μήνυμα ότι ο Εθελοντισμός σε όλα τα επίπεδα προσφέρει τα μέγιστα στην κοινωνία και είναι στάση ζωής, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κήρυξε το απόγευμα της Παρασκευής 26/9, την έναρξη του 2ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης, με τη συμμετοχή 27 Εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, μετά την επιτυχία της περυσινής διοργάνωσης, επεσήμανε τη σπουδαιότητα που δίνει η Δημοτική Αρχή στον Εθελοντισμό, μέσω της Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού, η οποία αναπτύσσει πλήθος δράσεων σε διάφορους τομείς, με ορατά, όπως είπε, αποτελέσματα, συγχαίροντας την Αντιδήμαρχο Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη για τη δουλειά που έχει κάνει.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε επίσης ότι κοινή συνισταμένη των 27 Εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς είναι η ανιδιοτελής προσφορά στην κοινωνία και η στάση ζωής των εθελοντών, σημειώνοντας: «Οι Εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του Εθελοντισμού, όπως στην αντιμετώπιση της αδυναμίας, της νόσου, της γήρανσης, για το παιδί, τη γυναίκα, το περιβάλλον, τα ζώα, έχουν μια κοινή συνισταμένη.

Είναι η στάση ζωής που μπορεί κανείς να έχει συμμετέχοντας σε μια ομάδα, με οργανωμένο τρόπο. Μπορεί όμως να την εκδηλώνει και στην δική του τη ζωή και την πορεία με τους φίλους του ή ακόμα και μόνος. Αλλά o εθελοντής δεν είναι ποτέ μόνος. Το χαρακτηριστικό του εθελοντή, είναι ότι η ζωή του περνάει από την ζωή των άλλων. Να δίνεις χωρίς να έχεις άλλη ανταμοιβή, από αυτό που προκαλεί, που παράγει το ίδιο το δόσιμο».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός με αφορμή το θέμα του 2ου Φεστιβάλ, «Εθελοντισμός και ΑμεΑ», επεσήμανε ότι η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο της συμπερίληψης, συνεχίζει τις προσπάθειες για την βελτίωση της προσβασιμότητας, τονίζοντας: «Μια από τις προϋποθέσεις της συμπερίληψης είναι η προσβασιμότητα.

Έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε στο Ηράκλειο για την προσβασιμότητα και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας και την προσέγγιση μας σε καθετί το οποίο κάνουμε στον Δημόσιο χώρο. Δεν αρκεί να είναι προσβάσιμο το κέντρο ή τμήματα της πόλης, θέλουμε καθολική προσβασιμότητα. Και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, γι’ αυτό χρειαζόμαστε και τις Εθελοντικές ομάδες. Η κοινωνία σάς χρειάζεται και αυτό οδηγεί τη δράση σας και την πορεία σας».

Στο χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη ευχαρίστησε το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό που έχει αγκαλιάσει το Φεστιβάλ, τις εθελοντικές οργανώσεις και τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους, τις υπηρεσίες του Δήμου και το κοινό που συμμετέχει, τονίζοντας: «Ο Εθελοντισμός είναι πραγματικά κάτι πολύ σπουδαίο. Είναι αυτό που λέμε πλημμυρισμένο με ωραίες ιδέες και αξίες όπως είναι η αλληλεγγύη.

Η αγάπη είναι κατάθεση ψυχής είναι τρόπος ζωής. Φέτος, το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στα Άτομα με Αναπηρία με διαφορετική θεματολογία κάθε μέρα. Οι 27 εθελοντικές ομάδες θα μας παρουσιάσουν τις δράσεις τους και θα δώσουν στους συνδημότες μας να καταλάβουν ότι αν τους ενδιαφέρει θα μπορούσαν και εκείνοι να ενταχθούν στις εθελοντικές ομάδες. Γιατί κανείς δεν περισσεύει στον εθελοντισμό. Ο Έλληνας έχει στο DNA του τον εθελοντισμό».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επισκέφθηκε ένα προς ένα όλα τα περίπτερα των Εθελοντικών ομάδων, συνομίλησε με εθελοντές, τους ευχαρίστησε για τη σημαντική και ανιδιοτελή προσφορά τους στο Κοινωνικό σύνολο και τόνισε ότι ο Δήμος θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει την διάδοση του μηνύματος του εθελοντισμού.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκος Γιαλιτάκης ενώ ξεχωριστή νότα στο Φεστιβάλ έδωσε και η Φιλαρμονική του Δήμου Ηράκλειο με την Αρχιμουσικό Δέσποινα Σκανδαλάκη, που απέδωσε τραγούδια γνωστών συνθετών. Στη συνέχεια το κοινό απόλαυσε Κρητική μουσική με το συγκρότημα του Μιχάλη Κουνάλη και Λευτέρη Γεωργιλαδάκη. Την εκδήλωση παρουσίασε ο δημοσιογράφος Στέλιος Ζερβός.

Το πρόγραμμα του 2ου Φεστιβάλ Εθελοντισμού Σάββατο 27 και Κυριακή 28/9

18:00

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Γίνε εθελοντής για 5 λεπτά»

18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Πρώτες Βοήθειες για Σκύλους»

19:00

ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

«Απλοί Τρόποι Μεταφοράς Τραυματία σε Επείγουσες Καταστάσεις»

19:30

ΦΙΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΕΣ – BEES»

«Χρήση του Απινιδωτή»

20:00

ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Προσομοίωση Μέθης για πρόληψη σε τροχαία συμβάντα»

20:30

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Παρουσίαση από τον Ορειβατικό – Πεζοπορικό Σύλλογο «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ»

21:30

Μουσικοχορευτική βραδιά με τις σχολές χορού «ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ» και το συγκρότημα του ΤΑΣΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Κυριακή 28/09

18:00

ΖΩΔΡΩ

«ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ»

Παρουσίαση από την κα Γιούλη Χριστοφόρου

18:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Σακίδιο Έκτακτης Ανάγκης και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης» & «Αντιμετώπιση Πνιγμονής»

19:00

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Η Θάλασσα και τα Ωραία της»

19:30

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ «ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ»

«Μύθοι και Αλήθειες γύρω από τον καρκίνο»

20:00

HER-AUTISM

«Αυτισμός Amazing Things Happen»

20:30

«ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ». Οι «ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ» από τις Κάτω Ασίτες τραγουδούν για την Αναπηρία.

ΑΜΚΕ «ΑΚΑΚΟ.GR»: Ο «Κόσμος Αντίστροφα». Παρουσίαση του Κοινωνικού Μοντέλου από τον συνιδρυτή της ΑΜΚΕ κο Κωνσταντίνο Σύρμο

21:30

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Παίζουν οι: Πολύδωρος Φραντεσκάκης (τύμπανα),

Αποστόλης Γιασλακιώτης (ηλ. Κιθάρα),

Νίκος Οικονομέας (κλαρίνο)

Γιάννης Κοντάκης (ηλ. μπάσο)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑμεΑ

Παρασκευή, 26.9

19:30

ΟΜΑΔΑ «ΑΜΟΘΕΝ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ»

«Βλέπουμε με το όμμα της ψυχής»

Σάββατο, 27.9

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΜΕ

«ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Παρουσίαση από τον Ορειβατικό – Πεζοπορικό Σύλλογο «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ»

Κυριακή, 28.9

20:00

HER-AUTISM

«Αυτισμός Amazing Things Happen»

20:30

«ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ». Οι «ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΕΣΤΡΟΙ» από τις Κάτω Ασίτες τραγουδούν για την Αναπηρία.

ΑΜΚΕ «ΑΚΑΚΟ.GR»: Ο «Κόσμος Αντίστροφα». Παρουσίαση του Κοινωνικού Μοντέλου από τον συνιδρυτή της ΑΜΚΕ κο Κωνσταντίνο Σύρμο.

Εθελοντικές Ομάδες που συμμετέχουν στο 2ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού

ΑΑ ΦΟΡΕΑΣ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ/ΣΩΜΑΤΕΙΟ

1. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER & ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΓΗΡΑΝΣΗ

2. «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4. Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι (ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΙΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΩΦΕΛΕΙΑ)

5. «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

6. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

8. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

9. ΖΩΔΡΩ

10. ΖΩΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΖΩΟΦΙΛΙΑ

11. ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

12. ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

13. ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ

14. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

15. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ & ΔΩΡΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ «ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗΣ»

16. ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS

17. ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

18. ΠΡΟΤΕΚΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

19. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ» CRETAN PALLIATIVE CARE

20. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ «ΕΥ ΖΩ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ»

21. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

22. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

23. ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

24. ΦΙΛΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ «ΜΕΛΙΣΣΕΣ – BEES»

25. HER-AUTISM

26. MAKE-A-WISH (ΚΑΝΕ-ΜΙΑ-ΕΥΧΗ ΕΛΛΑΔΟΣ)

27. SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑ ΚΡΗΤΗΣ