Φοιτητικοί Σύλλογοι ΜΗΧΟΠ και Εστιών Πολυτεχνείου :Άμεση χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη

Φοιτητικών Συλλόγων ΜΗΧΟΠ και Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Για την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν φοιτητές και εκπαιδευτικοί στην Αντιπεριφέρεια Χανίων

Την Παρασκευή 26/9, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι ΜΗΧΟΠ και Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης προχώρησαν σε κινητοποίηση για το οξυμένο ζήτημα της στέγης, από κοινού με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) Χανίων.

Κοινά αιτήματα φοιτητών και εκπαιδευτικών είναι να παρθούν μέτρα στήριξης της στέγης όπως:

· Άμεση χρηματοδότηση για την ανέγερση νέων εστιών στην Πολυτεχνειούπολη και εκμετάλλευση αναξιοποίητων κτηρίων τόσο του ιδρύματος όσο και του κράτους (πχ παλιό Ψυχιατρείο) για την στέγαση.

· Διεύρυνση των δικαιούχων του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, επιδότηση ενοικίου για όλους τους εκπαιδευτικούς που μένουν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και σύμφωνα πάντα με τις αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων.

· Να μισθωθούν δωμάτια ξενοδοχείων για τη διαμ

ονή φοιτητών και εκπαιδευτικών τουλάχιστον για το διάστημα των πρώτων ημερών.

Παράλληλα φοιτητές και εκπαιδευτικοί διεκδικούν μειώσεις στα κόστη των καθημερινών μεταφορών τους μέσα από συγκεκριμένα αιτήματα:

· Επαναφορά της μειωμένης φοιτητικής μηνιαίας κάρτας μεταφορών στα 15 ευρώ.

· 50% έκπτωση σε όλα τα ΜΜΜ για τους αναπληρωτές και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς αλλά και δωρεάν μετακίνηση στην περιοχή πρόσληψης και ανάληψης της υπηρεσίας τους.

Κάτω από την παρέμβασή μας, καταφέραμε να λάβουμε δέσμευση από τον Αντιπεριφερειάρχη ότι θα πραγματοποιήσει ξανά αίτηση η Περιφέρεια προς το κεντρικό κράτος για να παραλάβει το συγκρότημα του παλιού Ψυχιατρείου ώστε να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες του χανιώτικου λαού και της νεολαίας.

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στους φοιτητικούς συλλόγους, την Αντιπεριφέρεια, την Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης και το Αστικό ΚΤΕΛ Χανίων για την σύμβαση της μειωμένης φοιτητικής κάρτας μεταφορών. Οι εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται για παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χανίων και σε όποιον άλλο Δήμο χρειαστεί.

Παρόλα αυτά, όλα τα παραπάνω παραμένουν σταγόνα στον ωκεανό στην καλύτερη, ευχολόγια από τη σκοπιά της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χειρότερη. Η κατάσταση για φοιτητές και εκπαιδευτικούς παραμένει εκρηκτική!

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Συγκριτικά με πριν από 10 χρόνια, οι τιμές των ενοικίων αυξήθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό τουλάχιστον 110%! Στα Χανιά καταγράφεται αύξηση-μαμούθ εντός δεκαετίας με το κόστος ενοικίασης να ξεπερνά πλέον τα 500 ευρώ!

Όλα αυτά την στιγμή που ενεργοί φοιτητές, που δέχονται «έξωση» από τις σπουδές τους λόγω αυτής της πολιτικής, αναγκάζονται να δουλεύουν παράλληλα με αυτές και απειλούνται με διαγραφές!

Όλα αυτά την στιγμή που ο καθαρός μισθός του πρωτοδιόριστου δασκάλου στο δημόσιο, με τόσο τσουχτερά ενοίκια και ακριβή ζωή, ανέρχεται μόλις στα 795 ευρώ! Την ίδια επίσης στιγμή, υπάρχουν ακόμη και σήμερα εκπαιδευτικοί που διαμένουν σε κάμπινγκ έως ότου τους δοθεί η δυνατότητα να εγκατασταθούν σε κάποιο σπίτι!

Το κάνουμε ξεκάθαρο. Δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Απέναντι στο εχθρικό αυτό κράτος που έχει θεό τα κέρδη, εμείς μέσα από την οργάνωση του συλλογικού αγώνα, ο καθένας από το δικό του μετερίζι, κάνουμε πράξη το σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»!

Δίνουμε το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού στην πανελλαδική απεργία στο πλευρό των εργατικών σωματείων τη Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 10:00 στην Πλ. Δημοτικής Αγοράς.