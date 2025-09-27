Grecotel: 50 χρόνια, τρεις γενιές, μια μεγάλη γιορτή

Με χαρά, συγκίνηση και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ο εμβληματικός ελληνικός ξενοδοχειακός όμιλος γιόρτασε τον μισό αιώνα του στο Ρέθυμνο

«ΗΚρήτη είναι το σπίτι μας. Από εδώ ξεκινήσαμε, εδώ παραμένουμε ριζωμένοι και από εδώ απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους εσάς, τους δικούς μας ανθρώπους, την οικογένεια της Grecotel».

Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκε ο Νίκος Δασκαλαντωνάκης τους καλεσμένους του στο Ρέθυμνο για να γιορτάσουν τον μισό αιώνα ζωής της Grecotel. Η ιστορία ξεκινά το 1970 με ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και σήμερα 50 χρόνια μετά, η οικογένεια επιστρέφει στο μέρος όπου ξεκίνησαν όλα για να τιμήσει την παράδοση και τις ρίζες της. Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σε αυτά τα χρόνια, όμως, το μόνο σίγουρο είναι πως η αξία της φιλοξενίας παραμένει πάντα στο επίκεντρο του Ομίλου.

Η Grecotel, τρεις γενιές μετά, παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση που διαρκώς επεκτείνεται, μετρώντας σήμερα χιλιάδες μέλη και δεκάδες ξενοδοχεία. Με πίστη στην Κρητική παράδοση και τις αξίες του τόπου, έγινε συνώνυμη της φιλοξενίας και του τουρισμού, προωθώντας την ελληνικότητα από το Ρέθυμνο σε όλον τον κόσμο. Εκατομμύρια ταξίδια και ακόμη περισσότερες εμπειρίες φέρνουν στο μυαλό το όνομά της. Καινοτόμος και εξωστρεφής, η Grecotel συνεχίζει να αποτελεί αγαπημένο προορισμό αλλά και πρότυπο φιλοξενίας.

Η μεγάλη γιορτή έλαβε χώρα στο στο εμβληματικό Φρούριο της Φορτέτζας στο Ρέθυμνο, όπου η οικογένεια Δασκαλαντωνάκη υποδέχθηκε εργαζόμενους, συνεργάτες και φίλους θέλοντας να εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που τη στηρίζουν τόσα χρόνια.

Ο όμιλος που σήμερα κατέχει πάνω από 40 ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, πλημμύρισε το ιστορικό μνημείο με γέλια, αγκαλιές και κρητικές μουσικές από τον Βασίλη Σκουλά και την Ευανθία Ρεμπούτσικα, συνοδεία του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης και Κρητικών καλλιτεχνών, υπό την καθοδήγηση του Σπυριδάκη Ζαχάρη. Τη βραδιά φώτισε ένα μοναδικό drone show στον νυχτερινό ουρανό του Ρεθύμνου με το Κρητικό Πέλαγος ατάραχο στο βάθος.

Οι τρεις γενιές της οικογένειας Δασκαλαντωνάκη και οι χιλιάδες εργαζόμενοι του ομίλου, τίμησαν την παράδοση και την ιστορία τους με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της Grecotel. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Oμίλου, Μάρι Δασκαλαντωνάκη, μοιράστηκε με τη σειρά της το δικό της προσωπικό και εγκάρδιο “ευχαριστώ”:

«Στην Κρήτη ζούμε με τα σύμβολα. Η Grecotel ευτυχεί να έχει το δικό της, τον ιδρυτή της. Δίπλα του απόψε, συμβολικά, κάθονται οι εγγονές του και εκπρόσωποι της δεύτερης και τρίτης γενιάς της Grecotel, εικοσάρηδες, τριαντάρηδες και σαραντάρηδες. Η δύναμη της γενιάς τους είναι η συνέχεια της Grecotel! Για τα επόμενα 50 χρόνια μπροστά! Ρέθυμνο και Κρήτη, εμείς οι τρεις γενιές της Grecotel, ευχαριστούμε βαθιά».

Τον μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, με τους 7.500 εργαζομένους – εκ των οποίων οι 2.300 βρίσκονται στην Κρήτη – τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης,

ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Άρναουτάκης, η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Λιονή και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης με σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δήμαρχοι Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, Χανίων Παναγιώτης Σημαντηράκης, Αμαριού Παντελής Μουρτζανός και ο καθηγητής αρχαιολογίας, Νίκος Σταμπολίδης.

Στους χαιρετισμούς που απηύθυναν τόνισαν τους δεσμούς τους με την οικογένια αλλά και τον σεβασμό τους στο όραμά τους, με τον όμιλο να επενδύει σταθερά στην ελληνική περιφέρεια με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα μισού δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, συνόψισε στον λόγο του τη φύση της Grecotel:

«Είμαστε εδώ όπως είστε και εσείς για εμάς. Το μεγαλύτερο που κατορθώσατε στη Grecotel δεν είναι το ότι φτιάξατε, 25 χιλιάδες κλίνες, αλλά ότι κάθε μέρα φτιάχνετε φίλους. Και ότι προπάντων αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται κοντά σας, τους κάνετε να νομίζουν ότι εργάζονται για τους ίδιους, ότι η Grecotel είναι το σπίτι τους»