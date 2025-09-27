ΚΡΗΤΗ

Kρήτη:Την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου θα ηχήσουν οι σειρήνες στο πλαίσιο της άσκησης ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης “ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2025”.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες. Συγκεκριμένα οι σειρήνες θα ακουστούν :

Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Τοπική ώρα 11:20, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στον Νότιο Τομέα (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας).

Τοπική ώρα 11:25, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στον Νότιο Τομέα.

Τοπική ώρα 11:30, σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού ΧΒΡΠ απειλής, για χρονική διάρκεια (120) δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Τοπική ώρα 11:35, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης) στο σύνολο της Επικράτειας.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας.

