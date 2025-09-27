Κοινοβουλευτική Παρέμβαση της Κ. Σπυριδάκη για το Κλείσιμο του Αεροδικείου Χανίων

Με Αναφορά προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκο Δένδια, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη, φέρνει στη Βουλή το ζήτημα του αιφνιδιαστικού κλεισίματος του Αεροδικείου Χανίων, το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία αλλά και στο στρατιωτικό προσωπικό της Κρήτης.

Η Αναφορά στηρίζεται στην επιστολή (αρ. πρωτ. 13/25) της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ΕΣΠΕΕΛΑΣ), η οποία κάνει λόγο για «αδικαιολόγητη και αιφνιδιαστική απόφαση» που αγνοεί πλήρως τις πραγματικές συνθήκες και δημιουργεί μια σειρά από σοβαρά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι υποθέσεις που εκδικάζονται από το Αεροδικείο Κρήτης ανέρχονται περίπου στις 400 ετησίως. Η κατάργηση του, όπως τονίζεται, θα αναγκάσει τα στελέχη να μετακινούνται στην Αθήνα για την εκδίκαση, επιβαρύνοντάς τα με χρονοβόρες, ψυχοφθόρες και οικονομικά δαπανηρές διαδικασίες. Παράλληλα, η μεγάλη απόσταση καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παρουσία μαρτύρων, συνηγόρων και άλλων εμπλεκόμενων μερών, με κίνδυνο να επηρεαστεί η ίδια η ορθή απονομή της δικαιοσύνης.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η απόφαση αυτή υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής του στρατιωτικού προσωπικού και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διακηρύξεις της Πολιτείας περί στήριξης των ενστόλων. Για τον λόγο αυτό ζητείται η άμεση ανάκληση της απόφασης.

Η Βουλευτής Λασιθίου, Κατερίνα Σπυριδάκη, στην Αναφορά της σημειώνει: «Η διατήρηση της λειτουργίας του Αεροδικείου Κρήτης δεν αποτελεί μόνο υπηρεσιακή αναγκαιότητα, αλλά και ζήτημα δικαιοσύνης και ισότιμης μεταχείρισης του στρατιωτικού προσωπικού. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει συνθήκες που δεν θα αποδυναμώνουν τα δικαιώματα και την καθημερινότητα των ενστόλων, αλλά θα στηρίζουν το έργο και την αποστολή τους».

Τονίζει δε πως η απόφαση για το κλείσιμο του Αεροδικείου Χανίων δεν μπορεί να ειδωθεί αποκομμένα από τις γενικότερες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί της Κρήτης, αφού πέρα από το βάρος των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων, καλούνται τώρα να επωμιστούν και επιπλέον δυσβάσταχτες μετακινήσεις.

Η κα Σπυριδάκη ζητά από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση της απόφασης, προκειμένου να προστατευθεί η καθημερινότητα και τα δικαιώματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της Κρήτης.

Με την Αναφορά αυτή, η Βουλευτής Λασιθίου ενώνει τη φωνή της με τους στρατιωτικούς της Κρήτης, αναδεικνύοντας ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και τη θεμελιώδη αρχή της ισότιμης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για όλους τους πολίτες και ενστόλους.