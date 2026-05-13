Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τουρισμό

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ

ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ ΜΗΝΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Μπροστά στο παράδοξο της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων βρίσκονται για ακόμα μια φορά ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης.

Το πρόβλημα διογκώνεται συνεχώς τα τελευταία πέντε χρόνια και ουσιαστικά μετατρέπεται σε μια παθογένεια που μπορεί να πλήξει καίρια τον τομέα παροχής τουριστικών υπηρεσιών.

Φέτος στην Ελλάδα υπολογίζεται πως παραμένουν κενές 90.000 θέσεις εργασίας ενώ η λύση μεταφοράς προσωπικού από τρίτες χώρες, αποδείχθηκε αποτυχία.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου κ. Νίκο Κουμνά, το Ρέθυμνο αντιμετωπίζει και φέτος σχετικό πρόβλημα.

«Ενώ αυξάνεται η ζήτηση προσωπικού, δεν υπάρχει ανταπόκριση εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα μας και κάθε χρόνο αυξάνεται» είπε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» ο Πρόεδρος των ξενοδόχων για να τονίσει «Έγινε προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα με προσωπικό από χώρες όπως οι Φιλιππίνες, Ινδία, Μπακλαντές, όμως η Κρητική Φιλοξενία δεν μπορεί να υπηρετηθεί από μετακλητούς ξενοδοχοϋπαλλήλους».

Ο ίδιος σημείωσε πως στο Ρέθυμνο δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα όσο στους όμορους νομούς, αλλά υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και προβληματίζει έντονα τους επιχειρηματίες.

Υποστήριξε δε, πως όλα αυτά που λέγονται για «συνθήκες γαλέρας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς το ωράριο είναι συγκεκριμένο και τώρα με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας απαραβίαστο. Τόνισε δε, ότι ακόμα και αν σε κάποια ξενοδοχεία ή εστιατόρια, κάποιοι επιχειρηματίες παρανομούν ως προς την τήρηση των ωραρίων και των εν γένει εργασιακών δικαιωμάτων, αυτό δεν σημαίνει πως είναι τέτοιες οι συνθήκες στο σύνολο των τουριστικών μονάδων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων λειτουργούν με κάθε νομιμότητα ως προς το εργασιακό καθεστώς.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΕΡΓΑΣ «ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Ο Director of Human Recourses Knossians Group Hotels κ. Δημήτρης Βαλέργας, μιλώντας στην εφημερίδα μας για το ζήτημα αυτό, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η τουριστική περίοδος ξεκινά με σημαντικό έλλειμμα προσωπικού, το οποίο υπολογίζεται πλέον σε περίπου 80.000 έως 90.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, είναι παράδοξο όλο αυτό αλλά μην ξεχνάμε ότι με την οικονομική κρίση και αμέσως μετά με τον Κορονοϊό , χάθηκαν και χάνονται θέσεις εργασίας στον ισχυρότερο κατά τα άλλα εργασιακό κλάδο της χώρας μας».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «αλλαγή στη φύση των ελλείψεων», εξηγώντας, ότι «Ενώ παλαιότερα το πρόβλημα αφορούσε κυρίως ανειδίκευτο προσωπικό (π.χ. καθαριότητα, λάντζα), φέτος η «μαύρη τρύπα» εντοπίζεται σε εξειδικευμένα στελέχη (Receptionist ,Chef , εξιδεικευμένους μαγείρους κλπ.) που καθορίζουν την ποιότητα της εμπειρίας του πελάτη στο ξενοδοχείο ή σε κάποιο χώρο εστίασης , και για όλα αυτά υπάρχουν λόγοι». Συγκεκριμένα τόνισε ότι έμπειροι Έλληνες εργαζόμενοι επιλέγουν πλέον ανταγωνιστικές αγορές, όπως Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, όπου οι αμοιβές και οι συνθήκες είναι καλύτερες ενώ το στεγαστικό επίσης είναι ένα σοβαρό πρόβλημα λόγω υψηλών ενοικίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το κυριότερο είναι ότι πλέον οι περισσότεροι αναζητούν 12μηνη απασχόληση με νορμάλ ωράρια και περισσότερους μισθούς καθώς εργάζονται 11 μήνες και πληρώνονται για 14.

Ο Δημήτρης Βαλέργας ως λύση για το πρόβλημα προτείνει τα εξής:

1) Μετακλήσεις εργαζομένων από τρίτες χώρες σε ειδικότητες όπως Καμαριέρες, μαγείρους , εργάτες γενικών καθηκόντων κλπ. φέτος εγκρίθηκαν 94300 μετακλήσεις από χώρες όπως Ινδία, Βιετνάμ, Νεπάλ, Φιλιππίνες αλλά τόσο το γραφειοκρατικό πρόβλημα, όσο και ο πόλεμος στη Μέση ανατολή έχουν επηρεάσει και καθυστερήσει πάρα πολύ όλη τη διαδικασία, ήδη γνωρίζω ξενοδοχεία που τους ακυρώθηκαν εργαζόμενοι από μετακλήσεις και ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν τη τελευταία στιγμή.

2) Βελτίωση αμοιβών και κυρίως να λυθεί το θέμα με τους εποχιακούς και την επιδότηση τους τουλάχιστον για 5 ή 6 μήνες , αυτό που περνάνε τώρα οι εποχιακοί είναι απαράδεκτο.

3) Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε εποχιακό ξενοδοχείο να έχει λύσει το στεγαστικό πρόβλημα των εργαζομένων του.

4) Προσέγγιση με καλύτερες παροχές σε στελέχη που έχουν εξειδίκευση , αλλά και εκτός των παροχών να δώσουμε το κίνητρό για εκπαίδευση και ανάπτυξη στο κλάδο .

Τέλος, δήλωσε, ότι «Δυστυχώς τα έχουμε συζητήσει ξανά , εμένα προσωπικά με στενοχωρεί που βλέπω πόλεις που ζουν από το τουρισμό και όμως τα παιδιά τους δεν σκέφτονται καθόλου να πάνε να σπουδάσουν σε κάποια τουριστική σχολή και να εργαστούν στο κλάδο , αλλά αντίθετα τα περισσότερα βλέπουν αλλού το μέλλον τους και το κυριότερο φεύγουν από τη χώρα μας».

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Θέματα κυρίως οικονομικής φύσεως θέτουν από την πλευρά τους τα σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων αλλά και καταπάτησης των εργασιακών δεδομένων σε κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις.

Επειδή το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου κ. Νίκο Κοκολάκη, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων στην Ελλάδα και ο γειτονικός νομός αντιμετωπίζει ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα σε επίπεδο Κρήτης.

Ο κ. Κοκολάκης, επισήμανε πως το πρόβλημα ξεκίνησε με την μη στήριξη των εργαζόμενων του κλάδου την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, οπότε σημειώθηκε η μεγάλη φυγή των εργαζομένων από τον τουρισμό για να εργαστούν σε άλλους εργασιακούς χώρους.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Ρέθεμνος» στην εξέλιξη των δεδεμένων έπαιξε μεγάλο ρόλο η ανασφάλεια που προκαλεί η εποχικότητα του επαγγέλματος για να τονίσει: «Επειδή η πολιτεία δεν συνέτρεξε και δεν βοήθησε επαρκώς τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία και στην εστίαση, οι περισσότεροι εγκατέλειψαν το επάγγελμα τους για να έχουν 12 μήνες δουλειά και εισόδημα».

Ως προς την διόγκωση του προβλήματος τόνισε πως προφανώς οι κακές συνθήκες εργασίες σε κάποιες τουριστικές επιχειρήσεις έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, ωστόσο, επειδή στην πλειοψηφία τους οι εργοδότες του κλάδου είναι σωστοί απέναντι στους εργαζόμενους τους, καταλυτικό ρόλο στην εγκατάλειψη της δουλειάς έπαιξε ο μικρός μισθός που προβλέπει το κράτος, η συνεχή μείωση των αποδοχών που δεν φτάνουν για να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι με 5-6 μήνες δουλειάς στις απαιτητικές καταστάσεις της ακρίβειας και γενικότερα οι πολιτικές που εφαρμόζονται και ευνοούν την φυγή σε άλλα κράτη με καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλούς μισθούς.

«Φεύγουν οι εργαζόμενοι με εξειδίκευση» τόνισε ο κ. Κοκολάκης που θεωρεί μοναδική λύση την αλλαγή πλεύσης του κράτους απέναντι στους εποχιακά εργαζόμενους με κίνητρα σωστών συνθηκών εργασίας και αύξηση μισθών.

Ως προς τους μετακλητούς από τρίτες χώρες, θεωρεί και αυτός από την πλευρά του αποτυχημένο το εγχείρημα καθώς όσο καλοί και αν είναι ως εργαζόμενοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην νοοτροπία της πατροπαράδοτης κρητικής φιλοξενίας.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΙΑΡΗΣ: «ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ»

«Αν ήταν όλα σωστά και καλά, δεν θα έφευγε ο κόσμος από την δουλειά του» είπε με νόημα στην εφημερίδα «Ρέθεμνος», ο Αργύρης Νταουλιάρης, Ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Innjobs.net / inn academy και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Amalia hotels.

Συμφωνώντας με το κλίμα που διαμορφώθηκε και έκανε τους υπαλλήλους του τουρισμού είτε να ξενιτευτούν, είτε να αλλάξουν επαγγελματικό τομέα, επισήμανε πως οι πολιτικές επιλογές που εφαρμόζονται δεν δίνουν κίνητρα στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στον τουρισμό.

«Δεν υπάρχουν κίνητρα. Είναι χαμηλοί οι μισθοί. Υπάρχει αύξηση των δαπανών και με τόσα λίγα λεφτά που παίρνουν δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Δεν πληρώνουμε επαρκώς τους εργαζόμενους» υποστήριξε και ο ίδιος, θέτοντας το πολύ απλό και καταλυτικό ερώτημα: «Αν τα κάναμε όλα καλά, γιατί φεύγει ο κόσμος από τις δουλειές μας»;

Για τον ίδιο το τρίπτυχο αντιμετώπισης του πολύ σοβαρού προβλήματος είναι «Να δώσουμε λεφτά, να παρέχουμε σωστή εκπαίδευση και κίνητρα. Να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για το προσωπικό μας».

Ο ίδιος θεωρεί πως οι μετακλητοί δεν λύνουν το πρόβλημα γιατί καθυστερούν να έρθουν, έρχονται λιγότεροι από τις ανάγκες που υπάρχουν και κυρίως δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση, οπότε και δεν ανταποκρίνονται.

«Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία και δεν στηρίξουμε τον τομέα αυτό, αν δεν ακολουθήσουμε άλλες πολιτικές στήριξης, δεν θα λυθεί το πρόβλημα» είπε ο έμπειρος στον τουρισμό Αργύρης Νταουλιάρης για να τονίσει πως «διαλύθηκε το εφάπαξ, διαλύθηκε το επίδομα εργασίας, διαλύθηκαν τα δικαιώματα, μειώθηκαν οι μήνες δουλειάς. Με αυτές τις συνθήκες πώς θα λυθεί το πρόβλημα»;

Ο ίδιος θεωρεί απολύτου ανάγκης την επιστροφή των σωστών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, να νομοθετηθούν ζητήματα για τον κλάδο όπως η εποχικότητα, να ενισχυθεί η εκπαίδευση και ακόμα και για τους μετακλητούς να ακολουθηθούν πιο γρήγορες γραφειοκρατικές διαδικασίες