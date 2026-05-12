ΕΛΛΑΔΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το αφήγημα ακρίβεια λόγω του πολέμου, δεν δείχνει να πείθει. Ευθύνεται η κυβέρνηση λέει το 47% των πολιτών. Μόλις το 18% θεωρεί πως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν. Χαμηλή η εκτίμηση για τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων, που ανακοίνωσε το Μαξίμου.

Στην κυβέρνηση στέλνουν τον «λογαριασμό» οι πολίτες για την ακρίβεια, το κυρίαρχο πρόβλημα που απασχολεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση είναι ο κύριος υπαίτιος της ακρίβειας

Στο μεταξύ, χαμηλός είναι ο βαθμός που λαμβάνει το Μαξίμου όσον αφορά τη χρησιμότητα των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε με σκοπό την αντιμετώπιση της συνεχούς αύξησης των τιμών.

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσίασε ο Alpha, εστιάζει στους υπεύθυνους για την ακρίβεια και εξετάζει τη δημοτικότητα των υπουργών της κυβέρνησης.

Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ακρίβεια

Το αφήγημα της ακρίβειας λόγω πολέμου μοιάζει να μην πείθει καθώς το 47% των ερωτηθέντων κρίνει ότι περισσότερο ευθύνεται η κυβέρνηση. Το 30% λέει η αισχροκέρδεια και μόλις το 18% θεωρεί ως υπεύθυνο για την ακρίβεια τον πόλεμο στο Ιράν.

Τα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις που δημιουργούν οι συνεχείς ανατιμήσεις δεν επιδοκιμάζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα κοινής γνώμης με το 59% να θεωρεί ότι δεν ωφελούν καθόλου, το 25% λίγο. Το 6% αρκετά και μόλις 2% απαντά πολύ.

Η «βαθμολογία» των υπουργών

Στο ερώτημα για τον πιο επιτυχημένο υπουργό, ο Νίκος Δένδιας είναι στην πρώτη θέση με διαφορά από τον δεύτερο Κυριάκο Πιερρακάκη. Πρόκειται για πολιτικό δείκτη αξιολόγησης και όχι συμπάθειας, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, Κώστας Παναγόπουλος.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Άδωνις Γεωργιάδης με 8%, στην τέταρτη ο Κωστής Χατζηδάκης με 6% και οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Βασίλης Κικίλιας και Νίκη Κεραμέως με 4%, 2% και 2% αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα υψηλά τα ποσοστά του Νίκου Δένδια μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας (61%). Ακολουθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης (36%), ο Άδωνις Γεωργιάδης (32%), ο Κωστής Χατζηδάκης (21%), ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης (7%), η Νίκη Κεραμέως (7%) και ο Βασίλης Κικίλιας (6%).

Ο Μακρόν και… οι θέσεις πάρκινγκ

Θετικό είναι το πρόσημο για την επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα με το 44% των ερωτηθέντων απαντά πως κρίνει ότι ισχυροποιείται η σχέση Ελλάδας – Γαλλίας. Αντίθετη άποψη έχει το 36%.

Τέλος, στο ακανθώδες της αναζήτησης πάρκινγκ, για τους κατοίκους της Αττικής, το 53% απαντά ότι συνήθως ψάχνει έως 15 λεπτά, το 37% από 16 έως 30 λεπτά, 5% ψάχνει από μισή ώρα έως και 45 λεπτά και 5% πάνω από 46 λεπτά.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για...

0
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για...

0
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Ραβασάκια» της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς – Επιστροφές σήμερα εκκρεμότητες για αύριο
Επόμενο άρθρο
Παχυσαρκία: Νέα ευρήματα ανατρέπουν δεκαετίες έρευνας
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Οι υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν, ποιες έμειναν εκτός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τουρισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...