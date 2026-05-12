ΕΛΛΑΔΑMEGA CHANNELΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριπλό πακέτο ενίσχυσης το 2026 για τους συνταξιούχους, ειδική πρόβλεψη για χήρες – Η μισθολογική ισότητα στο επίκεντρο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα κοινωνικής και εργασιακής στήριξης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και την προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας.

Από τη μία, θεσπίζονται μόνιμα επιδόματα για χήρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου, ενώ από την άλλη εισάγονται νέοι κανόνες διαφάνειας για τη μισθολογική ισότητα, με υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα μισθολογικά χάσματα και να διασφαλίζουν ίσες αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου πριν από την πρόσληψη.

Τριπλό πακέτο ενίσχυσης

Μόνιμο επίδομα 300€ για χήρες

Αφορά όσες έχουν μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.
Δικαιούχοι από τα 60 έτη (όχι 65).

Μόνιμο επίδομα σε συνταξιούχους

Ποσό: 300€ καθαρά.
Ηλικία: άνω των 65 ετών.
Καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.
Για ζευγάρι: 600€.

Νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος: εισόδημα έως 25.000€ και περιουσία έως 300.000€.
Έγγαμος: εισόδημα έως 35.000€ και περιουσία έως 400.000€.

Επιστροφή ενοικίου για συνταξιούχους

Αφορά όσους μένουν σε ενοίκιο για Α’ κατοικία.
Παράδειγμα: συνταξιούχος με ενοίκιο 600€ θα λάβει τον Νοέμβριο συνολικά 900€ καθαρά (300€ επίδομα + 600€ επιστροφή ενοικίου).

Αυξήσεις συντάξεων και αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Από 1/1/2027 προβλέπεται αύξηση 2,6%.
Οι δικαιούχοι θα δουν τις αλλαγές στη σύνταξή τους τον Δεκέμβριο.

Μισθολογική ισότητα: Νέοι κανόνες διαφάνειας για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων:

Μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

Μισθολογικό χάσμα στα bonus
Διάμεσο μισθολογικό χάσμα
Μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων

Τι θα ισχύει πριν από την πρόσληψη:

Ανακοίνωση του αρχικού επιπέδου αμοιβής ή του εύρους μισθού
Απαγόρευση παροχής πληροφοριών για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου

https://www.megatv.com/2026/05/12/triplo-paketo-enisxysis-to-2026-gia-tous-syntaksiouxous-eidiki-provlepsi-gia-xires-i-misthologiki-isotita-sto-epikentro/

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για...

0
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για...

0
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Φαράγγι της Σαμαριάς: Εν αναμονή του πορίσματος που θα κρίνει το άνοιγμά του
Επόμενο άρθρο
Συγκίνηση στην Κρήτη: Επέστρεψε μετά από 50 χρόνια ο πράσινος μπερές του ήρωα Μανώλη Μπικάκη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Οι υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν, ποιες έμειναν εκτός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τουρισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...