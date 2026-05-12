Τριπλό πακέτο ενίσχυσης το 2026 για τους συνταξιούχους, ειδική πρόβλεψη για χήρες – Η μισθολογική ισότητα στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα κοινωνικής και εργασιακής στήριξης, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων και την προώθηση της ισότητας στον χώρο εργασίας.

Από τη μία, θεσπίζονται μόνιμα επιδόματα για χήρες και συνταξιούχους, καθώς και επιστροφές ενοικίου, ενώ από την άλλη εισάγονται νέοι κανόνες διαφάνειας για τη μισθολογική ισότητα, με υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα μισθολογικά χάσματα και να διασφαλίζουν ίσες αμοιβές ανεξαρτήτως φύλου πριν από την πρόσληψη.

Τριπλό πακέτο ενίσχυσης

Μόνιμο επίδομα 300€ για χήρες

Αφορά όσες έχουν μοναδικό εισόδημα τη σύνταξη χηρείας.

Δικαιούχοι από τα 60 έτη (όχι 65).

Μόνιμο επίδομα σε συνταξιούχους

Ποσό: 300€ καθαρά.

Ηλικία: άνω των 65 ετών.

Καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο.

Για ζευγάρι: 600€.

Νέα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Άγαμος: εισόδημα έως 25.000€ και περιουσία έως 300.000€.

Έγγαμος: εισόδημα έως 35.000€ και περιουσία έως 400.000€.

Επιστροφή ενοικίου για συνταξιούχους

Αφορά όσους μένουν σε ενοίκιο για Α’ κατοικία.

Παράδειγμα: συνταξιούχος με ενοίκιο 600€ θα λάβει τον Νοέμβριο συνολικά 900€ καθαρά (300€ επίδομα + 600€ επιστροφή ενοικίου).

Αυξήσεις συντάξεων και αλλαγές στην προσωπική διαφορά

Από 1/1/2027 προβλέπεται αύξηση 2,6%.

Οι δικαιούχοι θα δουν τις αλλαγές στη σύνταξή τους τον Δεκέμβριο.

Μισθολογική ισότητα: Νέοι κανόνες διαφάνειας για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

Υποχρέωση δημοσίευσης στοιχείων:

Μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών

Μισθολογικό χάσμα στα bonus

Διάμεσο μισθολογικό χάσμα

Μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων

Τι θα ισχύει πριν από την πρόσληψη:

Ανακοίνωση του αρχικού επιπέδου αμοιβής ή του εύρους μισθού

Απαγόρευση παροχής πληροφοριών για τις προηγούμενες αποδοχές του υποψηφίου

