Φαράγγι της Σαμαριάς: Εν αναμονή του πορίσματος που θα κρίνει το άνοιγμά του

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Την Πέμπτη αναμένεται να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα της αυτοψίας Λέκκα.

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο Φαράγγι της Σαμαριάς, έχουν οδηγήσει στην καθυστέρηση της επαναλειτουργίας του.

Όπως ανέφερε προ ημερών στο Cretalive ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.(Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής), Κωνσταντίνος Τριάντης, αυτοψία από τον καθηγητή και πρόεδρο του ΟΑΣΠ (Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας), Ευθύμη Λέκκα και στελέχη της ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) θα ορίσει το πότε τελικά το φαράγγι θα είναι σε θέση να ανοίξει τις πύλες του.

Υπενθυμίζεται πως το 2025, το φαράγγι είχε ανοίξει την Τρίτη 5 Μάϊου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ZARPA RADIO 89,6 ο δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, οι έντονες βροχοπτώσεις της χειμερινής περιόδου αλλά και των τελευταίων ημερών προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο εσωτερικό του εθνικού δρυμού. Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, το πόρισμα της επιστημονικής ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το βράδυ της Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη αναμένονται τα νεότερα σχετικά με τις τελικές εισηγήσεις για το άνοιγμα του φαραγγιού.

Εφόσον δεν υπάρξουν νέες σοβαρές παρατηρήσεις και κριθεί ότι οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει επαρκούν για την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων, τότε το Φαράγγι της Σαμαριάς ενδέχεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες.

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων...

ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για...

Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...

