CNT: Στην ρομαντική Κρήτη «το πάθος είναι σίγουρο πως θα ανθίσει»

Η Κρήτη συγκαταλέγεται στους κορυφαίους ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα του διεθνούς ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller.

Ρομάντσο, πολυτέλεια, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες

Σε πρόσφατο αφιέρωμά του με τίτλο «Best Greek islands for couples: 5 romantic idylls we adore», το περιοδικό αναδεικνύει το νησί ως έναν επίγειο παράδεισο που συνδυάζει την πολυτέλεια με την απόλυτη αυθεντικότητα.

Οι συντάκτες του διεθνούς μέσου πλέκουν το εγκώμιο της Κρήτης, εστιάζοντας στην ικανότητά της να προσφέρει εμπειρίες υψηλού επιπέδου. Από τα βραβευμένα εστιατόρια και τα υπερσύγχρονα σπα μέχρι τις γραφικές παραθαλάσσιες ταβέρνες, το νησί παρουσιάζεται ως ο ιδανικός τόπος για «βουτιά» στην ευεξία και τη γαστρονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία, με το Condé Nast Traveller να υπογραμμίζει ότι η Κρήτη προσφέρει ένα πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν που συνδυάζει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, αυθεντικότητα και εμπειρίες ευεξίας.Το διεθνές περιοδικό αναφέρεται ακόμη στις παραλίες της Κρήτης, στις παραθαλάσσιες ταβέρνες, στα boutique ξενοδοχεία και στις δυνατότητες wellness tourism, παρουσιάζοντας το νησί ως έναν προορισμό που ανταποκρίνεται τόσο στη διεθνή τάση για experiential travel όσο και στη ζήτηση για ποιοτικές και προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Παράλληλα, στο ίδιο αφιέρωμα περιλαμβάνονται η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κίμωλος και η Τήνος, με κάθε νησί να προβάλλεται για διαφορετικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

To περιοδικό αναφέρει:

Αρχίστε την εξερεύνηση χέρι-χέρι

«Με τους αρχαίους ναούς, τις παραλίες με ξανθιά άμμο και τα ασβεστωμένα χωριά, τα καλύτερα ελληνικά νησιά για ζευγάρια είναι φτιαγμένα για εξερεύνηση χέρι-χέρι. Ο ρομαντισμός μοιάζει να λαμπυρίζει στον ζεστό αέρα καθώς περπατάτε σε πλακόστρωτα σοκάκια που σκιάζονται από τα φωτεινά κομφετί από βουκαμβίλιες και είναι γεμάτα με μοντέρνες μπουτίκ, ιδανικές για να αγοράσετε αυτό το ξεχωριστό κάτι για τον ξεχωριστό σας άλλον, και το πάθος είναι σίγουρο ότι θα ανθίσει όταν καθίσετε και θα απολαύσετε το σιροπιαστό καφέ Ελληνικό – ή ποτήρια ούζο με άρωμα γλυκάνισου – σε μια ταβέρνα στην άκρη του νερού, ψιθυρίζοντας γλυκά λόγια σε αυτόν που αγαπάτε.

Όσον αφορά τα μέρη για να μείνετε που θα σας κάνουν να νιώσετε ερωτευμένοι, η Ελλάδα τα έχει όλα. Είτε σχεδιάζετε να ανανεώσετε τους όρκους σας, να απολαύσετε ένα ρομαντικό διάλειμμα, να κάνετε την πρόταση γάμου ή να πείτε «Ναι», η ένδοξη, λαμπερή Ελλάδα είναι για εσάς και τον άνθρωπο που αγαπάτε.»

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ