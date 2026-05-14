«Ημέρες θάλασσας 2026» από τις 29 Μαΐου στον Πειραιά

Οι «Ημέρες Θάλασσας 2026» επιστρέφουν στον Πειραιά.

Οι “Ημέρες Θάλασσας 2026” επιστρέφουν στον Πειραιά για 12η χρονιά, από τις 29 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στη θάλασσα και την ταυτότητα της πόλης.

Με επίκεντρο τον πολιτισμό, τη ναυτική ιστορία, τον αθλητισμό και τη σύγχρονη δημιουργία, η διοργάνωση αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας.

Περισσότερες από 100 δωρεάν εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες δίνουν ζωντάνια σε γειτονιές, πλατείες, μουσεία, λιμάνια και ανοιχτούς χώρους του Πειραιά. Συναυλίες, εκθέσεις, αθλητικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και θεματικές εμπειρίες συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που γεμίζει την πόλη εικόνες, μουσικές και δημιουργική ενέργεια.

Για περισσότερες από δύο εβδομάδες, ο Πειραιάς γίνεται σημείο συνάντησης, συμμετοχής και εξωστρέφειας, με τη θάλασσα να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

