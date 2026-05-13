“Κουβάρι” χιλιάδες περιουσίες στην Κρήτη

Μύλος… με Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες που “μπερδεύουν” ιδιοκτησίες και καταπατημένα.

«Καζάνι που βράζει» η Κρήτη, με αφορμή την επικείμενη ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων στις 25 Μαΐου, καθώς βρίσκονται στον αέρα εκρηκτικά ζητήματα που αφορούν σε καταπατήσεις, αλλά και τις δασικές εκτάσεις που εγείρουν τεράστια κοινωνικά προβλήματα με σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις.

Μόνο στον Δήμο Ηρακλείου είναι περισσότερες από 1.000 οι περιπτώσεις των καταπατήσεων, από τις οποίες οι 800 αφορούν την περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Ο κόσμος είναι ανάστατος, διότι είναι στον αέρα η περιουσία του και ήδη έχει αρχίσει να κινητοποιείται, ενώ, την ίδια στιγμή, η πληροφορία ότι ετοιμάζεται για τα Χανιά ειδική τροπολογία για τα δικαιώματα του δημοσίου και την κτηματογράφηση, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν συμπεριληφθεί και άλλες περιοχές της Κρήτης, έχει ανάψει φωτιές.

Στην «κόψη του ξυραφιού» χιλιάδες ιδιοκτησίες

Περισσότερες από 1.000 είναι οι περιπτώσεις των ακινήτων που βρίσκονται στην «κόψη του ξυραφιού», καθώς αφορούν σε καταπατήσεις, αλλά από διαφορετικές αφετηρίες και με διαφορετικό υπόβαθρο, που έχουν δημιουργήσει ένα πραγματικό γόρδιο δεσμό.

Το γεγονός αυτό έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου ο κόσμος είναι ανάστατος και ήδη έχει ζητήσει τη συνδρομή των βουλευτών για να δοθεί λύση με την ακίνητη περιουσία των κληρούχων προσφύγων.

Όπως είναι γνωστό, επί σειρά ετών, τα κρίσιμα αυτά ζητήματα έχουν μπει στον «πάγο» και αντιμετωπίστηκαν με χαρακτηριστική ανακολουθία από το ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Για παράδειγμα, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, το Υπουργείο Γεωργίας μοίρασε, τη δεκαετία του 1950, σε ιδιώτες και δημοτικές υπηρεσίες και οργανισμούς, κληροτεμάχια, που είχε διανείμει το 1932 στην τότε κοινότητα της Νέας Αλικαρνασσού.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι, σε κάποιες περιπτώσεις, οι κάτοχοι των εκτάσεων αυτών να επικαλούνται τίτλους κυριότητας με πωλητή το ελληνικό Δημόσιο το οποίο, όμως, κατά τον χρόνο σύνταξης των σχετικών πωλητηρίων, δεν ήταν κύριος των εκτάσεων που εκποιήθηκαν, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοινωνικό πρόβλημα, για το οποίο ασφαλώς δεν φταίνε οι πολίτες.

Ο Δήμος, αναγκαστικά, τις εκτάσεις αυτές τις δηλώνει στο κτηματολόγιο, ωστόσο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις διεκδικούν, επικαλούμενοι την παραχώρηση του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως είναι γνωστό, για το θέμα αυτό, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση.

Όμως, στην πράξη, τίποτα δεν έχει προχωρήσει, με αποτέλεσμα να προχωρά η διαδικασία της κτηματογράφησης, που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τετελεσμένα και αμετάκλητα δεδομένα.

Ν. Γιαλιτάκης: «Είμαστε σε ανοικτή γραμμή με το Υπουργείο Εσωτερικών»

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας, Νίκος Γιαλιτάκης, τονίζει ότι είναι σε ανοικτή γραμμή με το Υπουργείο Εσωτερικών, όχι τώρα, αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού, όπως τονίζει, ήδη έχουν γίνει συναντήσεις με κορυφαία στελέχη για το θέμα των κρίσιμων ζητημάτων του κτηματολογίου.

Ο ίδιος τονίζει ότι εκκρεμεί μια ακόμα συνάντηση την ερχόμενη Πέμπτη και, όπως εκτιμά, η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λειτουργεί σαν επιταχυντής εξελίξεων.

Το Υπουργείο δεν μπορεί να συμπεριφέρεται σαν να μην βλέπει το πρόβλημα και οφείλει να δώσει λύση πριν να οδηγηθούμε σε τελεσίδικες καταστάσεις. Ο ίδιος εκτιμά ότι δεν είμαστε μακριά από τη λύση του προβλήματος και ο Δήμος θέτει ακλόνητα ως μονόδρομο τη λύση της νομοθετικής ρύθμισης.

Τι θα γίνει με τις δασικές εκτάσεις;

Αντίστοιχα, κρίσιμη είναι και η κατάσταση με τις δασικές εκτάσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, όπου το Ελληνικό Δημόσιο διεκδικεί τεράστιες εκτάσεις. Μάλιστα, για το όλο θέμα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στα Χανιά και διαχέεται η πληροφορία ότι δρομολογείται ειδική νομοθετική ρύθμιση για να άρει τα προβλήματα που δημιουργούνται, η οποία θα προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα καλείται να αποδείξει, με συγκεκριμένους τίτλους και στοιχεία, την ιδιοκτησία του, αντί οι πολίτες να αποδεικνύουν ότι οι εκτάσεις τους δεν είναι δασικές, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής δασικός χαρακτήρας.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι αν αυτή η ρύθμιση περιοριστεί στα Χανιά ή αν θα ισχύσει για ολόκληρη την Κρήτη, όπου υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι δρομολογείται τροπολογία που θα προστατεύσει περιουσίες που θα φέρει τη σφραγίδα του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που θα περιορίζει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν ως δημόσιες τα 2/3 των εκτάσεων.

Όπως διαχέεται, το Δημόσιο θα καλείται να αποδείξει µε τίτλους και στοιχεία την ιδιοκτησία του. Όπως έχουν γράψει τα «Χανιώτικα Νέα», σε σύσκεψη που έγινε τον Μάρτιο στο Δημαρχείο Χανίων, οι τοπικοί βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων συγκρότησαν οικουμενικό μέτωπο και αποφάσισαν να διεκδικήσουν από την κεντρική Κυβέρνηση μια ειδική νομοθετική ρύθμιση, µε την οποία το Ελληνικό Δημόσιο θα καλείται να αποδείξει µε τίτλους και στοιχεία την ιδιοκτησία του.

Και αυτό γιατί ένα ποσοστό 63,6% των εκτάσεων στον νομό εμφανίζονται ως δημόσιες στη κτηματογράφηση, που επρόκειτο να αναρτηθεί εντός του Μαρτίου, η οποία πηγαίνει τώρα για το τέλος Μαΐου, αφού προηγηθεί η ειδική νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνει με ειδικές προβλέψεις στη συγκεκριμένη περιοχή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ ΤΑΚ, Γιώργος Ταβερναράκης, σημειώνει ότι το κρίσιμο αυτό θέμα το έχει αναδείξει κατ’ επανάληψη του Επιμελητήριο, με δεκάδες παρεμβάσεις του σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς δυστυχώς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.

Φημολογείται ότι υπάρχει μια νομοθετική ρύθμιση που περιλαμβάνει μόνο τον νομό Χανίων. Το πρόβλημα αυτό το συναντάμε σε ολόκληρη την Κρήτη και ειδικά στο Λασίθι που είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα και αφορά 6-7 χιλιάδες ιδιοκτησίες, και μάλιστα έχουν γίνει ήδη και αγωγές και προσφυγές.

Εγώ αναμένω να δω την τροπολογία και ευελπιστώ ότι θα περιλαμβάνει όλη την Κρήτη και, ασφαλώς, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τα δεδομένα που θα έχουμε στις 25 του μήνα, με την ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και ποια είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ