Συγκίνηση στην Κρήτη: Επέστρεψε μετά από 50 χρόνια ο πράσινος μπερές του ήρωα Μανώλη Μπικάκη

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη, όταν ο ιστορικός πράσινος μπερές του επέστρεψε στην οικογένειά του, περισσότερα από 50 χρόνια μετά.

Τον μπερέ παρέδωσε στον γιο του ήρωα, Δημήτρη Μπικάκη, ένας βετεράνος καταδρομέας, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό του Μανώλη Μπικάκη στις πολεμικές επιχειρήσεις και τον διατηρούσε φυλαγμένο επί 52 ολόκληρα χρόνια.

Η συμβολική αυτή κίνηση φόρτισε συναισθηματικά τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του ανθρώπου που έγραψε τη δική του ιστορία στα πεδία των μαχών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης μέλη της Λέσχης Καταδρομών Κύπρου, τα οποία απένειμαν τιμητική πλακέτα στον Δημήτρη Μπικάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στον ήρωα καταδρομέα και στην προσφορά του.

Η επιστροφή του πράσινου μπερέ αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές και συμβολικές στιγμές της εκδήλωσης, συνδέοντας το παρελθόν με τη μνήμη και την ιστορική παρακαταθήκη του Μανώλη Μπικάκη.

