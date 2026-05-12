ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΚΡΗΤΗ

Συγκίνηση στην Κρήτη: Επέστρεψε μετά από 50 χρόνια ο πράσινος μπερές του ήρωα Μανώλη Μπικάκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ήρωα καταδρομέα Μανώλη Μπικάκη, όταν ο ιστορικός πράσινος μπερές του επέστρεψε στην οικογένειά του, περισσότερα από 50 χρόνια μετά.

Τον μπερέ παρέδωσε στον γιο του ήρωα, Δημήτρη Μπικάκη, ένας βετεράνος καταδρομέας, ο οποίος είχε πολεμήσει στο πλευρό του Μανώλη Μπικάκη στις πολεμικές επιχειρήσεις και τον διατηρούσε φυλαγμένο επί 52 ολόκληρα χρόνια.

Η συμβολική αυτή κίνηση φόρτισε συναισθηματικά τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του ανθρώπου που έγραψε τη δική του ιστορία στα πεδία των μαχών.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης μέλη της Λέσχης Καταδρομών Κύπρου, τα οποία απένειμαν τιμητική πλακέτα στον Δημήτρη Μπικάκη, αποτίοντας φόρο τιμής στον ήρωα καταδρομέα και στην προσφορά του.

Η επιστροφή του πράσινου μπερέ αποτέλεσε μία από τις πιο δυνατές και συμβολικές στιγμές της εκδήλωσης, συνδέοντας το παρελθόν με τη μνήμη και την ιστορική παρακαταθήκη του Μανώλη Μπικάκη.

Rethemnos news

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων...

0
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων...

0
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τριπλό πακέτο ενίσχυσης το 2026 για τους συνταξιούχους, ειδική πρόβλεψη για χήρες – Η μισθολογική ισότητα στο επίκεντρο
Επόμενο άρθρο
«Ραβασάκια» της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς – Επιστροφές σήμερα εκκρεμότητες για αύριο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Οι υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν, ποιες έμειναν εκτός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τουρισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...