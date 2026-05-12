ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς – Επιστροφές σήμερα εκκρεμότητες για αύριο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σαν να μην έφταναν οι χαμηλές τιμές, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας στην ύπαιθρο, οι παραγωγοί βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι και με έναν νέο πονοκέφαλο που αφορά τις ενισχύσεις του 2023. Τα μηνύματα που αποστέλλονται το τελευταίο διάστημα από την ΑΑΔΕ, μετά τους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ανοίγουν έναν κύκλο επιστροφών χρημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων δικαιωμάτων και αγροτεμαχίων των ετών 2022 και 2023, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα με ΑΤΑΚ και στοιχεία κυριότητας.

Ωστόσο, πίσω από τις επιστροφές κρύβεται ένα ακόμη σοβαρότερο ζήτημα. Το 2023, λόγω του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε και πληρώθηκε η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων –με στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς λόγω προβλημάτων– πολλοί παραγωγοί πληρώθηκαν με χαμηλότερη αξία δικαιωμάτων από αυτή που τελικά προέκυπτε μετά τις μεταβιβάσεις. Σήμερα, το κράτος ζητά αναδρομικά πίσω διαφορές και ποσά που θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει και η αντίστροφη διαδικασία: δηλαδή αν θα πιστωθούν αναδρομικά στους παραγωγούς οι αυξήσεις που προκύπτουν στη μέση αξία των δικαιωμάτων για τα έτη 2024 και 2025.

Το εύλογο ερώτημα λοιπόν είναι αν η διοίκηση θα κινηθεί επιλεκτικά μόνο στις επιστροφές ή αν θα προχωρήσει και στις αντίστοιχες διορθώσεις υπέρ των παραγωγών.

 

ΠΗΓΗ: ΡΕΘΕΜΝΟΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων...

0
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με...

0
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων...

0
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συγκίνηση στην Κρήτη: Επέστρεψε μετά από 50 χρόνια ο πράσινος μπερές του ήρωα Μανώλη Μπικάκη
Επόμενο άρθρο
Δημοσκόπηση: Η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ακρίβεια και ο όχι ο πόλεμος στο Ιράν – Δεν βοήθησαν τα μέτρα λένε 6 στους 10
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Οι υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν, ποιες έμειναν εκτός

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα,...

Κρήτη:Συνεχώς διογκούμενο το πρόβλημα της έλλειψης εργαζομένων στον τουρισμό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Επιδοτήσεις-μαμούθ έως 36.000 ευρώ για να «ανοίξουν» τα κλειστά σπίτια

ΠΚ team ΠΚ team -
Με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες αδρανή ακίνητα,...