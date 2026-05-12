«Ραβασάκια» της ΑΑΔΕ στους παραγωγούς – Επιστροφές σήμερα εκκρεμότητες για αύριο

Σαν να μην έφταναν οι χαμηλές τιμές, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η ασφυκτική έλλειψη ρευστότητας στην ύπαιθρο, οι παραγωγοί βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι και με έναν νέο πονοκέφαλο που αφορά τις ενισχύσεις του 2023. Τα μηνύματα που αποστέλλονται το τελευταίο διάστημα από την ΑΑΔΕ, μετά τους διοικητικούς και διασταυρωτικούς ελέγχους, ανοίγουν έναν κύκλο επιστροφών χρημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων δικαιωμάτων και αγροτεμαχίων των ετών 2022 και 2023, όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα με ΑΤΑΚ και στοιχεία κυριότητας.
Ωστόσο, πίσω από τις επιστροφές κρύβεται ένα ακόμη σοβαρότερο ζήτημα. Το 2023, λόγω του τρόπου με τον οποίο υπολογίστηκε και πληρώθηκε η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων –με στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς λόγω προβλημάτων– πολλοί παραγωγοί πληρώθηκαν με χαμηλότερη αξία δικαιωμάτων από αυτή που τελικά προέκυπτε μετά τις μεταβιβάσεις. Σήμερα, το κράτος ζητά αναδρομικά πίσω διαφορές και ποσά που θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αν θα γίνει και η αντίστροφη διαδικασία: δηλαδή αν θα πιστωθούν αναδρομικά στους παραγωγούς οι αυξήσεις που προκύπτουν στη μέση αξία των δικαιωμάτων για τα έτη 2024 και 2025.
Το εύλογο ερώτημα λοιπόν είναι αν η διοίκηση θα κινηθεί επιλεκτικά μόνο στις επιστροφές ή αν θα προχωρήσει και στις αντίστοιχες διορθώσεις υπέρ των παραγωγών.
