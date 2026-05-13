Eurovision 2026: Στον τελικό ο Akylas με το «Ferto» – Οι υπόλοιπες χώρες που προκρίθηκαν, ποιες έμειναν εκτός

Στον τελικό του Σαββάτου (16/05) θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Akylas και το Ferto εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά την εκρηκτική εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Ολοκληρώθηκε ο Α’ ημιτελικός της Eurovision 2026 την Τρίτη (12/5). O Akylas πραγματοποιώντας εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, που βρέθηκε στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, και εντυπωσίασε Επιτροπή και τηλεθεατές προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16/5.

Ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ferto», ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα concept που παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Ακύλας εμφανίστηκε με τη χαρακτηριστική πορτοκαλί αμφίεση και τα «γατίσια αυτιά», ξεκινώντας το act του πατώντας ένα εικονικό «Start» στη σκηνή.

Η παρουσίαση περιελάμβανε ένα τούνελ καθρεφτών και μια κατασκευή με δωμάτια. Σε ένα από αυτά, η Παρθένα Χοροζίδου, ντυμένη ως κυρία που πλέκει (φορώντας επίσης αυτιά), χόρεψε μαζί με τον καλλιτέχνη σε μια από τις πιο viral στιγμές της βραδιάς.

Οι 10 χώρες που προκρίθηκαν στον τελικό

Ελλάδα

Φινλανδία

Βέλγιο

Σουηδία

Μολδαβία

Ισραήλ

Σερβία

Κροατία

Λιθουανία

Πολωνία

Εκτός τελικού έμειναν οι Εσθονία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος.