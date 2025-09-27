Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στην εκδήλωση για 50 χρόνια από τον θάνατο του Χρήστου Λεβάντα

Εκδήλωση μνήμης και τιμής πραγματοποιήθηκε εχθές, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Χρήστου Λεβάντα, στο Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου, και ο πρ Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«ΦΟΔΕΛΕ – ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του Χρήστου Λεβάντα (κατά κόσμον Κυριάκου Χατζιδάκι), ο τόπος καταγωγής του, το Φόδελε, άνοιξε την αγκαλιά του για να τιμήσει έναν άνθρωπο που υπήρξε φορέας αξιών που ξεπερνούν την εποχή του.

Στον εξωτερικό χώρο του Μουσείου Δομήνικος Θεοτοκόπουλος πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης με σεμνότητα αλλά και δυναμική. Το μουσείο, αφιερωμένο στον μεγάλο ζωγράφο που επίσης καταγόταν από το Φόδελε, φιλοξενεί αντίγραφα έργων του Θεοτοκόπουλου και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την ιστορία της Κρήτης.

Παράλληλα, στον ίδιο χώρο φιλοξενείται η νέα έκθεση της εικαστικού Πελαγίας Ανδρουλάκη με τίτλο «Χάρτινον όλον – της Κρήτης το αντάμωμα», μια δημιουργική πρόταση που μέσα από το κολλάζ μάς ταξιδεύει από τον Μινωικό Πολιτισμό μέχρι το σήμερα. Είναι ένας χώρος που πραγματικά αξίζει να επισκεφθεί κανείς, τόσο για να γνωρίσει την τέχνη του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου όσο και για να βιώσει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία που φιλοξενείται εκεί.

Ο Χρήστος Λεβάντας υπήρξε μια ξεχωριστή μορφή της μεσοπολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου. Γεννημένος στον Πειραιά, με καταγωγή από το Φόδελε, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας. Η πορεία του σημάδεψε τον Πειραιά, όμως η αγάπη του για τον τόπο των ριζών του παρέμεινε πάντα ζωντανή.

Η εκδήλωση αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη σύμπραξη και τη φροντίδα όσων την αγκάλιασαν με μεράκι: η Τοπική Κοινότητα Φόδελε με επικεφαλής τον πρόεδρό της Χαράλαμπο Πάντερη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φόδελε με τον πρόεδρό του Μάνο Φακουκάκη, και φυσικά με την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Σε όλους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ένα ειλικρινές μπράβο για την προσφορά και τη συμβολή τους.»