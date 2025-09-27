ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Φεστιβάλ Πολιτισμού των Δήμων Ρεθύμνης και Chongqing στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και Φιλίας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια από τις συνέργειες και κοινές δράσεις των Δήμων Ρεθύμνης και Chongqing στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και Φιλίας, το οποίο συνυπογράφτηκε σήμερα στο Δημαρχείο, θα αποτελέσει η διοργάνωση ενός μεγάλου πολιτιστικού φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026 στο Ρέθυμνο.

Στη σχετική ανακοίνωση προέβη ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ. Μαρινάκης:

«Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο Δήμων, ανακοινώνουμε με ιδιαίτερη χαρά ότι το επόμενο καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο το Φεστιβάλ Πολιτισμού Ρεθύμνου– Chongqing.

Με την παρούσα, κηρύσσω επίσημα την έναρξη του Φεστιβάλ Πολιτισμού Ρεθύμνου– Chongqing».

