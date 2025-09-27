Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και Δήμου Chongqing της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και φιλίας προχώρησαν ο Δήμος Ρεθύμνης και ο Δήμος Chongqing της Περιφέρειας Fuling της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Η πανηγυρική τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ρεθύμνου μεταξύ του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκης και του Υπουργού Δημοσιότητας και Μέλους της Μόνιμης Επιτροπής της Επαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΚ της Περιφέρειας Fuling κ. Wu Hui.

Πρόκειται για ένα δυναμικό ξεκίνημα συνεργειών μεταξύ του Ρεθύμνου και της μεγαλύτερης πόλης του κόσμου, την σημαντικότητα του οποίου προσδιόρισε ο Δήμαρχος κ. Μαρινάκης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας των Δήμων μας και η μελλοντική επέκταση συνεργασίας του Ρεθύμνου με την ευρύτερη Περιφέρεια Yuzhong, στην οποία εντάσσεται διοικητικά ο εν λόγω Δήμος της Κίνας, θα αποτελέσουν το επιστέγασμα της βούλησης μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς, διασφαλίζοντας στους συμπολίτες μας και τον τόπο μας, ευνοϊκές συνθήκες για την παρούσα και τη μελλοντική τους ευημερία».

Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, οπότε έγινε η υποδοχή της Κινεζικής Αντιπροσωπείας στο Δημαρχείο.

Ακολούθησε το «Συμπόσιο για την αλληλεπίδραση των πολιτισμών και τη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ελλάδας σε τοπικό επίπεδο» κατά τη διάρκεια του οποίου η κινεζική αντιπροσωπεία παρουσίασε την μεγάλη πόλη και τους στόχους της αναφορικά με την συνεργασία που ξεκινά και αντιστοίχως έγινε προς αυτούς από διακεκριμένους ομιλητές που εκπροσώπησαν το Ρέθυμνο.

Στο καλωσόρισμα του ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Μαρινάκης είπε τα εξής:

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο τον αν. Υπουργό και τους θεσμικούς εκπροσώπους του Δήμου Τσονκγτσιγκ της Περιφέρειας Yuzhong της Κίνας.

Τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας επιφύλαξαν επιλέγοντας το Ρέθυμνο.

Τους διαβεβαιώνουμε ότι στηρίζουμε θερμά την προοπτική συνεργασία μας σε κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς όπως ο Πολιτισμός, η Παιδεία και ο τουρισμός.

Είμαστε πεπεισμένοι πως, παρά τη μεγάλη πληθυσμιακή διαφορά των Δήμων μας, τα κοινά χαρακτηριστικά που μοιραζόμαστε, είναι ισχυρά και εγγυώνται την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μας: Είναι ο πλούτος της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των χωρών και των Δήμων μας, το ζωηρό ενδιαφέρον μας για τα σύγχρονα επιτεύγματα και καινοτομίες, ο σεβασμός μας στο περιβάλλον, η ασφάλεια των πολιτών και η ανθεκτικότητα των πόλεων μας στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης καθώς και η επιμονή μας στην αλληλεγγύη και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.

Λαμβάνοντας υπόψη την οργανωτικότητα που σας χαρακτηρίζει, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πως το Ρέθυμνο έχει μακραίωνη ιστορική και πολιτισμική παράδοση, εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον και φιλόξενους ανθρώπους. Είναι ένας τόπος με αξιοσημείωτη εξελικτική διαδρομή, πολλές δυνατότητες και προοπτικές περεταίρω ανάπτυξης.

Το Ρέθυμνο, αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, είναι η έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης, επενδύει στον πρωτογενή τομέα και τα προϊόντα του, που αποτελούν τη βάση της φημισμένης κρητικής διατροφής.

Είναι μια σύγχρονη πόλη που σέβεται τα πολυάριθμα και σημαντικά μνημεία που κληρονόμησε ως σταυροδρόμι διάφορων πολιτισμών που εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη, κυρίως ως κατακτητές, επί αιώνες. Διαθέτει τοπωνύμια και δομές πολιτισμού παγκόσμιας ακτινοβολίας όπως η Ιερά Μονή Αρκαδίου, και το Μουσείο Ελεύθερνας το οποίο δημιουργήθηκε, υπό την εποπτεία του καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη, είναι το πρώτο μουσείο αρχαιολογικού χώρου στην Κρήτη και το τέταρτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και στεγάζει ευρήματα από τις ανασκαφές του Πανεπιστημίου Κρήτης των τελευταίων 40 χρόνων.

Οφείλω επίσης μια σύντομη αναφορά στις προτεραιότητες και τους στόχους του Δήμου Ρεθύμνης. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση μας ενδιαφέρει η να αξιοποιήσουμε τη γνώση και τα καινοτόμα εργαλεία της τεχνολογίας στην υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας, ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, έργων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωσης και κλιματικής ουδετερότητας.

Το επιτυγχάνουμε μέσα από την ένταξη ώριμων έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από διακρατικές συνεργασίες και σύμπραξη με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του νησιού όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ, το Πολυτεχνείο, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αλλά και της χώρας, όπως το Μετσόβειο Πολυτεχνείο, θεσμικούς φορείς όπως η Περιφέρεια Κρήτης και η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, Συλλόγους και Σωματεία, με τα οποία διατηρούμε άριστη συνεργασία.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτιμούμε πως η εγκαθίδρυση μιας συστηματικής συνεργασίας του Δήμου Ρεθύμνης με το Δήμο Τσονκγτσιγκ της Κίνας, δύο πόλεων με κοινό όραμα, σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες και δεδηλωμένη θετική πρόθεση για σύμπραξη, θα ευδοκιμήσει προσφέροντας αμοιβαία οφέλη.

Η υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας των Δήμων μας και η μελλοντική επέκταση συνεργασίας του Ρεθύμνου με την ευρύτερη Περιφέρεια Yuzhong, στην οποία εντάσσεται διοικητικά ο εν λόγω Δήμος της Κίνας, θα αποτελέσουν το επιστέγασμα της βούλησης μας, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς, διασφαλίζοντας στους συμπολίτες μας και τον τόπο μας, ευνοϊκές συνθήκες για την παρούσα και τη μελλοντική τους ευημερία».

Στην αντιφώνηση του ο του Υπουργός Δημοσιότητας και Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής της Επαρχιακής Επιτροπής του ΚΚΚ της Περιφέρειας Fuling κ. Wu Hui ανέφερε τα εξής:

«Με γνώμονα τον κοινό στόχο της ενίσχυσης της φιλίας και της εμβάθυνσης της συνεργασίας, ταξιδέψαμε από τις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ της Κίνας, στις ακτές του Αιγαίου στην Ελλάδα.

Αισθανόμαστε μεγάλη τιμή που πατάμε το πόδι μας στην Κρήτη, το λίκνο ενός θαυμαστού πολιτισμού και που συναντιόμαστε εδώ με τους φίλους μας από το Ρέθυμνο για να ανανεώσουμε τους δεσμούς φιλίας μας και να διερευνήσουμε το κοινό μας μέλλον.

Εκ μέρους της Λαϊκής Κυβέρνησης της Περιφέρειας Φουλίνγκ Τσονγκτσίνγκ, θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας προς τους φίλους του Ρεθύμνου για τη θερμή φιλοξενία τους!

Η Φουλίνγκ, που βρίσκεται στη συμβολή του ποταμού Γιανγκτσέ και του ποταμού Γου, είναι η πύλη προς τον ποταμό Γουτζιάνγκ· η Ιερή Γη του Νεοκομφουκιανισμού· η Αρχαία Πρωτεύουσα του Βασιλείου των Μπα· η Πατρίδα του Ζατσάι (παραδοσιακού τουρσιού λαχανικών)· το Κέντρο Προηγμένων Υλικών· μια Μεγάλη Βιομηχανική Ζώνη και η Πρωτεύουσα Σχιστολιθικού Αερίου της Κίνας.

Η Φουλίνγκ αποτελεί κομβική πόλη της Οικονομικής Ζώνης του ποταμού Γιανγκτσέ. Η περιοχή αυτή διαθέτει πανέμορφα βουνά και ποτάμια και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Το παγκοσμίως γνωστό υποθαλάσσιο δάσος στηλών της «Χιλιετούς Ράχης του Λευκού Γερανού» μαρτυρά τη σοφία της αρμονικής συνύπαρξης του ανθρώπου με τη φύση.

Επιπλέον, η Φουλίνγκ είναι η γενέτειρα του Φουλίνγκ Ζατσάι, μιας παγκοσμίως φημισμένης λιχουδιάς με ιδιαίτερη υφή και γεύση, που αποτελεί γαστρονομικό σύμβολο της περιοχής.

Ως βασικός κόμβος της Οικονομικής Ζώνης Τσενγκντού-Τσονγκτσίνγκ, η Φουλίνγκ οικοδομεί ενεργά ένα σύγχρονο βιομηχανικό σύστημα και προωθεί την τοπική της κουλτούρα με πνεύμα ανοιχτό και καινοτόμο. Σήμερα στέκεται ως μια ζωντανή πόλη στις όχθες του ποταμού, γεμάτη ζωτικότητα και προοπτικές.

Το Ρέθυμνο, ένα εκθαμβωτικό μαργαριτάρι του Αιγαίου, βρίσκεται στην Κρήτη, το λίκνο του μεσογειακού πολιτισμού. Με τα υπέροχα ιστορικά του μνημεία, το βενετσιάνικου ρυθμού παλιό λιμάνι του και τη βαθιά καλλιτεχνική του αύρα, αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά του μινωικού πολιτισμού και μοναδικό παράδειγμα της σύνθεσης της ευρωπαϊκής κλασικής κουλτούρας με τη μεσογειακή γοητεία.

Μας έχει εντυπωσιάσει βαθύτατα κάθε πτυχή του: η σπουδαία ιστορική του κληρονομιά, το μαγευτικό φυσικό του περιβάλλον και η ζεστασιά των ανθρώπων του.

Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει δηλώσει: «Ας εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη μας».

Αν και η Φουλίνγκ και το Ρέθυμνο χωρίζονται από χιλιάδες μίλια, η γεωγραφική απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο στη φιλία και στη σύνδεση που επιδιώκουμε. Μας ενώνει η κοινή μας αναζήτηση για μια καλύτερη ζωή και μας δένει η αμοιβαία εκτίμηση προς τους λαμπρούς πολιτισμούς μας.

Αυτή η φιλική ανταλλαγή είναι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και μια ελπιδοφόρα αρχή για τη διερεύνηση της μελλοντικής μας συνεργασίας.

Προσβλέπουμε στο να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία ως αφετηρία για να προωθήσουμε ευρύτερες και βαθύτερες ανταλλαγές και συνεργασίες ανάμεσα στους δύο τόπους μας:

1. Θα εμβαθύνουμε τις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές ανταλλαγές και θα προάγουμε την πολιτιστική άνθηση. Θα ενθαρρύνουμε τα μουσεία, τα πολιτιστικά ιδρύματα και τις καλλιτεχνικές ομάδες να συνάψουν συνεργασίες και να διοργανώσουν κοινές δράσεις, όπως πολιτιστικές εκθέσεις. Οραματιζόμαστε τις επιγραφές του Μπαϊχελιάνγκ της Φουλίνγκ να «συνομιλούν» με τις μινωικές τοιχογραφίες του Ρεθύμνου και την ανατολική φιλοσοφία να συναντά τη δυτική κλασική παράδοση, ώστε να αναδυθούν νέες εμπνεύσεις που θα ενισχύσουν την αμοιβαία κατανόηση και τη φιλία των λαών μας.

2. Θα ενισχύσουμε την οικονομική και εμπορική συνεργασία, επιτυγχάνοντας αμοιβαίο όφελος και κοινά κέρδη. Προσβλέπουμε στην εξερεύνηση πιθανών συνεργασιών σε τομείς όπως η πράσινη γεωργία, η μεταποίηση τροφίμων (π.χ. το τουρσί Ζατσάι της Φουλίνγκ και η φημισμένη ελαιοκομία της Ελλάδας) και ο πολιτιστικός τουρισμός. Θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και των δύο πλευρών να επενδύσουν και να ανακαλύψουν νέες αγορές, δίνοντας νέα ζωντάνια στις τοπικές μας οικονομίες.

3. Θα ενδυναμώσουμε τις ανταλλαγές προσώπων και θα οικοδομήσουμε στέρεο υπόβαθρο φιλίας. Ελπίζουμε, μέσα από δράσεις όπως οι ανταλλαγές νέων και ο τουρισμός, περισσότεροι κάτοικοι της Φουλίνγκ να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον μεσογειακό ήλιο και την αρχαία κληρονομιά, ενώ περισσότεροι φίλοι από το Ρέθυμνο να ανακαλύψουν τη μεγαλοπρέπεια του Γιανγκτσέ και τη γοητεία του πολιτισμού της Τσονγκτσίνγκ.

Μαζί μπορούμε να επιτρέψουμε στους σπόρους της φιλίας να ριζώσουν και να ανθίσουν στις καρδιές της επόμενης γενιάς.

Ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος είπε κάποτε: «Το πολυτιμότερο αγαθό είναι η απόκτηση φίλων». Είμαι βέβαιος ότι, με θεμέλιο τον αμοιβαίο σεβασμό, την ισότητα και το κοινό όφελος, και μέσα από συνεχή και ουσιαστική ανταλλαγή και διάλογο, μπορούμε να καλλιεργήσουμε το δέντρο της φιλίας ανάμεσα στη Φουλίνγκ και το Ρέθυμνο και να το δούμε να ανθίζει και να καρποφορεί πλούσια.

Ας ενώσουμε τα χέρια για να σχεδιάσουμε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο περιοχές μας.

Αυτό όχι μόνο θα αποφέρει απτά οφέλη στους λαούς μας, αλλά θα προσθέσει και ένα λαμπρό νέο κεφάλαιο στη μακραίωνη φιλία ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα, συμβάλλοντας θετικά στη δημιουργία μιας κοινότητας με κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα.

Κλείνοντας, θα ήθελα για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Δήμο Ρεθύμνου για τη γενναιόδωρη φιλοξενία του!

Είθε η φιλία μεταξύ των δύο περιοχών μας να διαρκέσει για πάντα!

Εύχομαι σε όλους υγεία και κάθε καλό»!

Γραπτό χαιρετισμό, ο οποίος αναγνώστηκε στην εκδήλωση, έστειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βουλευτής Ρεθύμνου κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Στην εκδήλωση, την οποίας ήταν συντονιστής ο Καθηγητής κ. Wang Yong, Γενικός Γραμματέας του Κέντρου Κινεζικού και Ελληνικού Πολιτισμού, χαιρετισμό απεύθυναν:

Η Καθηγήτρια Χλόη Μπάλα, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικών και Κινεζικών πολιτισμών, ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Σταματόπουλος, Αντιπρύτανης Οικονομικών και Υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης και με διαδικτυακή διασύνδεση ο Ομότιμος Καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης.

Ακολούθησαν οι ομιλίες του Συμποσίου από τον Καθηγητή Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Αντιδήμαρχο Δήμου Ρεθύμνης σε θέματα Εκπαίδευσης, Νεολαίας και Διά βίου Μάθησης, τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτη Μιχαηλίδη, από εκπρόσωπος της περιοχής Yuzhong του Chongqing με θέμα “Πώς θα μπορούσε η περιοχή Γιουζόνγκ να συμβάλει στην Αμοιβαία Πολιτιστική Μάθηση μεταξύ Κίνας και Ελλάδας”, από τον κ Μάνο Τσάκωνα, Αντιδήμαρχο Δήμου Ρεθύμνης σε θέματα Πολιτισμού, τον Δρ. Jiang Siwei, Διευθυντή του Ερευνητικού Ινστιτούτου Βραχογραφιών Dazu με θέμα «Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σινο-Ελληνικός Πολιτιστικός Διάλογος» και τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Κωνσταντίνο Σπανουδάκη, Πρόεδρο της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου.

ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ

Το Σύμφωνο Προθέσεων Ανάπτυξης Φιλικών Σχέσεων και Ανταλλαγών που υπογράφηκε αναφέρει τα εξής:

«Ο Δήμος Τσονγκτσίνγκ της Περιφέρειας Φουλίνγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενοι «τα δύο μέρη»), μετά από φιλικές διαβουλεύσεις, συμφώνησαν στα ακόλουθα :

1.Και τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν από κοινού, με βάση τις αρχές της φιλίας και της αμοιβαιότητας, την ανταλλαγή και συνεργασία σε όλους τους τομείς μεταξύ των δύο περιοχών.

2.Και τα δύο μέρη θα ενθαρρύνουν ενεργά την ανάπτυξη ανταλλαγών και συνεργασίας στους τομείς της βιομηχανικής οικονομίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εμπορίου, της υγειονομικής περίθαλψης, της επιστήμης και τεχνολογίας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του τουρισμού.

3.Και τα δύο μέρη συμφωνούν, προκειμένου να προάγουν την πλήρη ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων ανταλλαγής και συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, να συνεργαστούν για την ίδρυση σχέσεων αδελφοποιημένων πόλεων μεταξύ τους.

4.Το παρόν Σύμφωνο Προθέσεων Ανάπτυξης Φιλικών Σχέσεων και Ανταλλαγών υπογράφηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης της Ελλάδας, στις 26 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2025 και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα και των δύο μερών. Η παρούσα πρόθεση εκτελείται σε έξι αντίτυπα γραμμένα στα κινεζικά, αγγλικά και ελληνικά, με ένα αντίτυπο για κάθε μέρος σε κάθε γλώσσα, και όλα τα κείμενα έχουν την ίδια ισχύ».

Στην τελετή και στο συμπόσιο που προηγήθηκε παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Κρήτης κ. Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ξενοδόχων, του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, της Ν.Ε. Ρεθύμνου του ΤΕΕ, του Λυκείου των Ελληνίδων, της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης, φορέων και συλλόγων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων και ξενάγηση της Κινεζικής Αντιπροσωπείας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Από το Γραφείο Τύπου