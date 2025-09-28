Ρέθυμνο:“Συλληπητήρια ανακοίνωση”από την οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings

Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη.

Ένας άνθρωπος που με το ήθος, την προσφορά και την παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία στο επιχειρείν, στην ενημέρωση και στον αθλητισμο.

Νιώθουμε πάντα ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια αγκαλιάζοντας το μπάσκετ με αγάπη.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλη την οικογένεια των ΣΥΝΚΑ.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.