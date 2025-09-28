ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:“Συλληπητήρια ανακοίνωση”από την οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη.
Ένας άνθρωπος που με το ήθος, την προσφορά και την παρουσία του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κοινωνία στο επιχειρείν, στην ενημέρωση και στον αθλητισμο.
Νιώθουμε πάντα ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη που μας πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια αγκαλιάζοντας το μπάσκετ με αγάπη.
Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και σε όλη την οικογένεια των ΣΥΝΚΑ.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
