Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας του Απόστολου Αλεξάκη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η απώλεια του αγαπητού επιχειρηματία Απόστολου Αλεξάκη, ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον επιχειρηματικό κόσμο και συνέδεσε το όνομά του με τη δημιουργία και ανάπτυξη του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην κοινωνία των Χανίων.

Η σπουδαία του προσφορά στην επιχειρηματικότητα και στην απασχόληση στον τόπο μας υπήρξε καθοριστική, δημιουργώντας προοπτικές για εκατοντάδες εργαζομένους, ενώ το όραμά του ξεπέρασε τα όρια της Κρήτης, επεκτεινόμενο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, με το κοινωνικό πρόσωπο και την κοινωνική εταιρική ευθύνη που ανέπτυξε μέσω του ΣΥΝ.ΚΑ., στήριξε έμπρακτα την τοπική κοινωνία και όσους είχαν ανάγκη, αφήνοντας παρακαταθήκη εργατικότητας, οράματος και προσφοράς.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στον γιο του Δημήτρη, στην οικογένειά του, αλλά και στη μεγάλη οικογένεια του ΣΥΝ.ΚΑ.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
