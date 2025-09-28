ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή ,όπλα και ζωοκλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπή, περί όπλων και Α.Δ. περί ζωοκλοπής

Συνελήφθη χθες (27.09.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής .

Ειδικότερα, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν έρευνες στο ποιμνιοστάσιο του ημεδαπού και σε αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια και ανευρέθη δίκυκλο ιδιοκτησίας ημεδαπού για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το οποίο και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας, κωδικού εκτροφέα και φορολογικής δηλώσεως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη...

0
Έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες που είναι λάτρεις των...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας...

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη...

0
Έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες που είναι λάτρεις των...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για...

0
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Λευτέρης Αυγενάκης στον 9ο Festos Run

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στη Μεσαρά ο...

Τελετή Λήξης Cliff Diving Agios Nikolaos 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
CLIFF DIVING AGIOS NIKOLAOS 2025 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 27-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ...

Ηράκλειο: Έτοιμο να υποδεχθεί τους αυτοδύτες τη νέα σεζόν το Καταδυτικό Πάρκο στη Σταλίδα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έτοιμο να υποδεχθεί τους επισκέπτες που είναι λάτρεις των...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη, για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, στο άκουσμα της απώλειας...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST