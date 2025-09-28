Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για κλοπή ,όπλα και ζωοκλοπή

Σύλληψη ημεδαπού για κλοπή, περί όπλων και Α.Δ. περί ζωοκλοπής

Συνελήφθη χθες (27.09.2025) το πρωί από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, 26χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής .

Ειδικότερα, αστυνομικοί των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποίησαν έρευνες στο ποιμνιοστάσιο του ημεδαπού και σε αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυσίγγια και ανευρέθη δίκυκλο ιδιοκτησίας ημεδαπού για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το οποίο και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Επίσης σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής λόγω έλλειψης πινακίδας, κωδικού εκτροφέα και φορολογικής δηλώσεως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Β’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου.