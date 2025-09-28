Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Δήλωση για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Με αίσθημα θλίψης αποχαιρετώ τον Απόστολο Αλεξάκη, έναν από τους πρωτεργάτες του συνεταιριστικού κινήματος στα Χανιά και επιτυχημένο επιχειρηματία. Με τη δημιουργικότητά του και την πίστη στις ιδέες και στο όραμά του άνοιξε δρόμους και κατάφερε να αφήσει τη σφραγίδα του στον επιχειρηματικό βίο των Χανίων. Διαγράφοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία στον κλάδο που υπηρέτησε με συνέπεια για δεκαετίες είχε παράλληλα πάντα ως πυξίδα του την ευρύτερη προσφορά στην τοπική κοινωνία.

Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια