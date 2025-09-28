ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συλλυπητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νικολάου Καλογερή για την εκδημία του Απόστολου Αλεξάκη.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η είδηση του θανάτου του Απόστολου Αλεξάκη μάς θλίβει βαθύτατα. Έφυγε από κοντά μας ο πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος στα Χανιά, ο άνθρωπος που υλοποίησε την ιδέα του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ στον τόπο μας, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της συμμετοχής των πολιτών στον κύκλο της οικονομίας, προβάλλοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας.

Μέσα στο χρόνο, από τη θέση του Προέδρου του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε. που υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και μαχητικότητα για 46 ολόκληρα χρόνια, πρωτοστάτησε στη δημιουργία μιας μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και σε άλλους τομείς του επιχειρείν και αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον Συνεταιρισμό σε σημαντικό οικονομικό πυλώνα των Χανίων. Δημιούργησε εκατοντάδες θέσεις εργασίας, υπήρξε εξαιρετικός εργοδότης και πρώτιστο μέλημά του ήταν πάντα η προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα χάραξε με ιδιαίτερη γενναιοδωρία τη φιλανθρωπική προσφορά του ΙΝΚΑ, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικά χρηματικά ποσά σε φορείς, σωματεία και συλλόγους του τόπου μας, αλλά και προσφέροντας προσωπικά την οικονομική αρωγή του σε εκείνους που την είχαν ανάγκη, διατηρώντας αφανή αυτή τη διάσταση των πράξεων του.
Η ανεκτίμητη προσφορά του στα Χανιά θα μας μείνει αξέχαστη.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ρέθυμνο:“Συλληπητήρια ανακοίνωση”από την οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan...

0
Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εκφράζει τη βαθιά...

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια...

0
Δήλωση για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη Με αίσθημα θλίψης...

Ρέθυμνο:“Συλληπητήρια ανακοίνωση”από την οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan...

0
Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εκφράζει τη βαθιά...

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια...

0
Δήλωση για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη Με αίσθημα θλίψης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βαρύ πένθος στα Χανιά για τον θάνατο του πρωτεργάτη των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολου Αλεξάκη
Επόμενο άρθρο
Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εορτολόγιο 28 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου τιμάται, σύμφωνα με το εορτολόγιο,...

ΕΞΑ: Στάσιμος ο φετινός Αύγουστος – «Αγκάθι» το Airbnb

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε επίπεδο οκταμήνου, η κίνηση και απόδοση των αθηναϊκών...

Ρέθυμνο:“Συλληπητήρια ανακοίνωση”από την οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η οικογένεια του Ρέθυμνο Cretan Kings εκφράζει τη βαθιά...

Αποχαιρετιστήριο μήνυμα Αλέξανδρου Μαρκογιαννακη για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δήλωση για την απώλεια του Απόστολου Αλεξάκη Με αίσθημα θλίψης...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST