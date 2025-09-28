Συλλυπητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νικολάου Καλογερή για την εκδημία του Απόστολου Αλεξάκη.

Η είδηση του θανάτου του Απόστολου Αλεξάκη μάς θλίβει βαθύτατα. Έφυγε από κοντά μας ο πρωτεργάτης του συνεταιριστικού κινήματος στα Χανιά, ο άνθρωπος που υλοποίησε την ιδέα του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ στον τόπο μας, κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της συμμετοχής των πολιτών στον κύκλο της οικονομίας, προβάλλοντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της ισοτιμίας.

Μέσα στο χρόνο, από τη θέση του Προέδρου του Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ Χανίων Π.Ε. που υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και μαχητικότητα για 46 ολόκληρα χρόνια, πρωτοστάτησε στη δημιουργία μιας μεγάλης αλυσίδας καταστημάτων, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες και σε άλλους τομείς του επιχειρείν και αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον Συνεταιρισμό σε σημαντικό οικονομικό πυλώνα των Χανίων. Δημιούργησε εκατοντάδες θέσεις εργασίας, υπήρξε εξαιρετικός εργοδότης και πρώτιστο μέλημά του ήταν πάντα η προώθηση των τοπικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα χάραξε με ιδιαίτερη γενναιοδωρία τη φιλανθρωπική προσφορά του ΙΝΚΑ, διαθέτοντας κάθε χρόνο σημαντικά χρηματικά ποσά σε φορείς, σωματεία και συλλόγους του τόπου μας, αλλά και προσφέροντας προσωπικά την οικονομική αρωγή του σε εκείνους που την είχαν ανάγκη, διατηρώντας αφανή αυτή τη διάσταση των πράξεων του.

Η ανεκτίμητη προσφορά του στα Χανιά θα μας μείνει αξέχαστη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.