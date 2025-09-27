Βαρύ πένθος στα Χανιά για τον θάνατο του πρωτεργάτη των σούπερ μάρκετ ΙΝΚΑ Απόστολου Αλεξάκη

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στον Φουρνέ Κυδωνίας.
Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 81 ετών, o αγαπητός επιχειρηματίας Απόστολος Αλεξάκης, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομα του με το τεράστιο εγχείρημα του συνεταιριστικού σούπερ μάρκετ, χτίζοντας τα ΙΝΚΑ και δίνοντας ζωή στα συνοικιακά μπακάλικα.
O Απόστολος Αλεξάκης, ήταν επί σειρά ετών πρόεδρος του του Καταναλωτικού και Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ΙΝΚΑ, Πρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου Αλυσίδων Σούπερ Μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, πρόεδρος στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος (ΣΕΣΜΕ), βασικός μέτοχος της τηλεόρασης ΚΥΔΩΝ και ιδρυτής της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης.
Η κηδεία του θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 4 μ.μ. στο αγαπημένο του χωριό, στον Φουρνέ Κυδωνίας, στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Σωτήρος Χριστού και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί νεκροταφείο του Αγίου Παντελεήμωνος Φουρνέ. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2 το μεσημέρι.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ