ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάζει το κυβερνητικό του πρόγραμμα στο Ηράκλειο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου.
Το Κυβερνητικό του Πρόγραμμα θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στο Ηράκλειο.Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφόρος Δημοκρατίας 10).
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:
● Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής Επικρατείας
● Βασίλης Σκουντής, Γραμματέας Τομέα Αθλητισμού
● Ελένη Βατσινά, Βουλευτής Ηρακλείου
● Φραγκίσκος Παρασύρης, Βουλευτής Ηρακλείου
● Κατερίνα Σπυριδάκη, Βουλευτής Λασιθίου
Με σύνθημα «Μια Ελλάδα για όλους», το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου να συμμετάσχουν, να ενημερωθούν και να συμβάλουν με τον διάλογο και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση μιας νέας προοπτικής για τη χώρα.
Θα προηγηθεί Συνέντευξη Τύπου στις 17:00.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ