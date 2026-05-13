ΟΠΕΚΑ: Ολοκλήρωση του Β’ Κύκλου Αιτήσεων Α21- Επίδομα Παιδιού 2026

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, ο δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων Α21-Επίδομα Παιδιού για το 2026, ενώ όπως επισημαίνεται από τον Οργανισμό η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29/05/2026, στις 08:00.

Ο ΟΠΕΚΑ σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων έτους 2026 έχουν υποβληθεί συνολικά 538.644 αιτήσεις.

Αναλυτικά, 477.211 αιτήσεις εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, 58.223 αιτήσεις απορρίφθηκαν αυτόματα λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων απονομής και 3.210 αιτήσεις τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649.

Ο ΟΠΕΚΑ συνεχίζει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που βρίσκονται σε έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

