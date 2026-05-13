Το φθινόπωρο η αυτοβιογραφία της Ντόρας Μπακογιάννη – Ο ΒΟΑΚ και η μάχη μέχρι τις εκλογές

Τι ανέφερε η Βουλευτής ΝΔ Χανίων στο ΕΤ – Forum: «ΚΡΗΤΗ 2030».

Μία ασθένεια κράτησε μακριά από την Κρήτη τη Ντόρα Μπακογιάννη αλλά έστω και από απόσταση δήλωσε παρούσα στο ΕΤ – Forum: «ΚΡΗΤΗ 2030 και είπε σημαντικά πράγματα τόσο για την Κρήτη όσο και για το πολιτικό σκηνικό.

Η Βουλευτής ΝΔ Χανίων και πρώην Υπουργός είπε: «Η Κρήτη ήταν πάρα πολλές δεκαετίες αδικημένη. Το νοιώθαμε όλοι μας. Έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση για να βάλει μπροστά μεγάλα έργα που έπρεπε να γίνουν από καιρό. Πληρώσαμε ακριβά και σε αίμα την έλλειψη οδικού δικτύου στην Κρήτη. Επιτέλους ο ΒΟΑΚ δρομολογήθηκε. Πλέον οι Κρητικοί ξέρουν ότι θα γίνει πραγματικότητα. Αλλά έχουμε και άλλα όπως το μεγάλο έργο σύνδεσης του αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ γιατί θα αναβαθμιστεί και το αεροδρόμιο Χανίων. Επίσης έχουμε μικρότερους δρόμους αλλά σημαντικούς που φτιάχνονται και πλέον υπάρχουν χωριά που έχουν πλέον πρόσβαση. Γίνεται δουλειά και αυτό πρέπει να συνεχιστεί έτσι ώστε η Κρήτη πραγματικά να κάνει το τεράστιο αναπτυξιακό άλμα που μπορεί και πρέπει να κάνει. Έλειπε και η βούληση και τα χρήματα στο παρελθόν αλλά κυρίως η βούληση. Για πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ θεωρούσαν την Κρήτη δεδομένη και οι κυβερνήσεις της ΝΔ είχαν αδυναμία να προχωρήσουν. Η Κρήτη πλέον είναι στην προτεραιότητα της κυβέρνησης. Είναι μία περιφέρεια που έχει δώσει στην Ελλάδα πάρα πολλά και είναι καιρός και η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Κρήτης. Είναι βέβαιο ότι ο τουρισμός της Κρήτης μπορεί να περάσει κατά πολύ τη Μαγιόρκα. Ο στόχος είναι αν γίνουμε μία περιφέρεια που να έχουμε την απόλυτη πρωτοπορία και να μας ζηλεύουν. Η ποιότητα ζωής στην Κρήτη δεν συγκρίνεται. Είναι άλλοι οι ρυθμοί, είναι άλλες οι δυνατότητες που έχεις, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Δεν υπάρχει η μίρλα και η μιζέρια που υπάρχει σε άλλες περιοχές. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι περνάνε καλά. Φυσικά και έχουν προβλήματα αλλά το συναίσθημα είναι ότι αν ζεις στην Κρήτη είσαι καλά. Η Κρήτη είναι μαγνήτης για τους επενδυτές και τα επόμενα δέκα χρόνια θα τρίβεται τα μάτια σας».

Μάλιστα μιλώντας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς τόνισε με νόημα: «Η λέξη κλειδί είναι συνεταιρισμός. Αυτοί ο συνεταιρισμοί μετά από μια μακρά περίοδο που ξεφτίλισαν τον Κρητικό αγρότη πρέπει πάλι να δραστηριοποιηθούν σε νέες βάσεις γιατί μόνο έτσι θα έχει μέλλον ο Κρητικός αγρότης».

Για το πολιτικό σκηνικό είπε: Η ΝΔ θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας. Είναι υποχρέωσή μας και το χρωστάμε στην Ελλάδα να παλέψουμε για να κερδίσουμε ξανά. Πάντα θα υπάρχουν γκρίνιες. Είμαι 35 χρόνια στη ΝΔ. 35 χρόνια γκρινιάζουμε. Οταν μπαίνουμε μέσα στη μάχη μπαίνουμε και τη δίνουμε με τους καλύτερους δυνατούς οιωνούς. Δυστυχώς για τη δημοκρατία πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά άλλη πρόταση διακυβέρνησης και η αντιπολίτευση δεν την έχει. Τσακώνονται στην αντιπολίτευση για το ποιος θα είναι δεύτερος. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο δεύτερος αλλά σημασία έχει ποιος κερδίζει για να κυβερνήσει. Οι Έλληνες θα σκεφτούν στις κάλπες ποιον θέλουν να κρατά γερά το τιμόνι σε μία κρίσιμη εποχή, ποιος θα αναλάβει την προεδρία Ευρώπης, ποιος είναι αυτός που αυτά που τους είπε τα έκανε και από αυτά που θα τους πει θα τα κάνει. Οι εκλογές θα κριθούν από τη δική μας αξιοπιστία και τον αγώνα μας να απευθυνθούμε στους ανθρώπους που είναι απογοητευμένοι να τους πείσουμε ότι η ΝΔ μπορεί».

Για το αυτοβιογραφικό βιβλίο που ετοιμάζει τόνισε: «Είναι πολύ δύσκολο να γράψεις ένα βιβλίο. Εζησα πολλές φάσεις της Ελλάδας σε προσωπικό επίπεδο είτε δικτατορίες, είτε τρομοκρατία οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Θα είναι μία προσωπική αφήγηση. Το φθινόπωρο θα μπορέσετε να το διαβάσετε και να το κρίνετε».