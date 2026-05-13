Νησιά: Σχέδιο «επιβίωσης» για το ΕΚΑΒ ενόψει τουριστικής περιόδου – Επιστρατεύεται ξανά ο Στρατός

Σχέδιο άμεσης ενίσχυσης των νησιωτικών δομών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, καθώς η έναρξη της τουριστικής περιόδου αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την πίεση σε περιοχές όπου οι ανάγκες ήδη καλύπτονται με δυσκολία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το διαχρονικό πρόβλημα των ελλείψεων σε πληρώματα ασθενοφόρων και οδηγούς, το οποίο γίνεται εντονότερο κάθε καλοκαίρι, όταν ο πληθυσμός πολλών νησιών πολλαπλασιάζεται λόγω τουρισμού. Σε αρκετές νησιωτικές περιοχές η κατάσταση περιγράφεται από αρμόδιες πηγές ως οριακή, με αποτέλεσμα να αναζητούνται λύσεις πριν από την κορύφωση της θερινής κίνησης.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις διοικήσεις του ΕΚΑΒ, μέσω τηλεδιασκέψεων, προκειμένου να αποτυπωθούν με ακρίβεια τα κενά σε προσωπικό και μέσα. Η καταγραφή αφορά τόσο τα μεγάλα νησιά που δέχονται υψηλό αριθμό επισκεπτών όσο και μικρότερους, απομακρυσμένους νησιωτικούς σχηματισμούς, όπου ακόμη και μία έλλειψη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη δυνατότητα άμεσης διακομιδής.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η επικουρική συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Η συνδρομή τους θα μπορούσε να αφορά ρόλους οδηγών ή πληρωμάτων ασθενοφόρων, ώστε να διατηρηθεί η βασική επιχειρησιακή λειτουργία σε νησιά όπου το διαθέσιμο προσωπικό δεν επαρκεί. Ανάλογες λύσεις έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν σε περιόδους πίεσης, κυρίως σε απομακρυσμένα σημεία.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενεργοποίηση έκτακτων διαδικασιών πρόσληψης για πληρώματα ασθενοφόρων, είτε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είτε με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Στόχος είναι να καλυφθούν τα πιο πιεστικά κενά χωρίς τις καθυστερήσεις που συνοδεύουν τις συνήθεις προκηρύξεις, ώστε η ενίσχυση να φτάσει στο πεδίο πριν από την περίοδο αιχμής.

Το ζήτημα των διακομιδών στα νησιά δεν είναι νέο. Κάθε καλοκαίρι, η αύξηση του πληθυσμού και η γεωγραφική ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έλλειψη διαθέσιμων ασθενοφόρων έχει οδηγήσει σε μεταφορές ασθενών με ακατάλληλα μέσα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις και όχι μόνο προσωρινές λύσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, οι κινήσεις του υπουργείου θα αναπτυχθούν σε τρία βασικά επίπεδα: ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού, αξιοποίηση υφιστάμενων κρατικών δομών και προσωρινή υποστήριξη από άλλους φορείς του Δημοσίου όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Παράλληλα, εξετάζεται η ανακατανομή των διαθέσιμων δυνάμεων του ΕΚΑΒ με βάση την τουριστική ροή και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής.

Η πιθανή εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για τα όρια της συνδρομής στρατιωτικών δομών σε πολιτικές υπηρεσίες υγείας. Την ίδια στιγμή, όμως, αναδεικνύει και το βασικό ζητούμενο: τη δημιουργία ενός σταθερού μηχανισμού ενίσχυσης των νησιωτικών δομών, ώστε η πρόσβαση σε επείγουσα ιατρική βοήθεια να μη στηρίζεται σε έκτακτες παρεμβάσεις, αλλά να διασφαλίζεται με επάρκεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.