Κρήτη: οι νεκροί Ζιφιοί και η επίθεση με τα Ισραηλινά drones στον στολίσκο για τη Γάζα

Ψαράδες και ναυτικοί θεωρούν ότι συνδέονται.
Πολύ πιθανόν να συνδέεται ο μαζικός εκβρασμός Ζιφιών, στην νοτιοανατολική Κρήτη, με την επίθεση με drones που δέχθηκαν τα σκάφη του στολίσκου για την Γάζα, εκτιμούν άνθρωποι που έχουν τεράστια εμπειρία στη θάλασσα είτε ως ψαράδες είτε ως ναυτικοί. Θεωρούν ότι εκεί βρίσκεται η λύση του «μυστηρίου» με τα θλιβερά καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα που χρονικά αλλά και γεωγραφικά συμπίπτουν με την επίθεση που δέχθηκε ο στολίσκος, ο Global Sumud Flottilla, που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό για να μεταφέρει δια θαλάσσης βοήθεια στη Γάζα. «Ήδη 9 επιθέσεις σε 8 πλοία με drones, κρότου–λάμψης, χημικά και παρεμβολές. Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ζητώντας διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι την Γάζα. Τον στολίσκο συνοδεύουν τούτες τις ώρες Ισπανική και Ιταλική φρεγάτα.
Άνθρωποι που επικοινωνήσαν με το Cretalive.gr υπενθυμίζουν ότι οι ζιφιοί είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στους θορύβους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σόναρ αποτελεί κίνδυνο για τους ζιφιούς καθώς οι ήχοι του –ιδιαίτερα το σόναρ μεσαίων συχνοτήτων– μπορούν να προκαλέσουν ακραίες συμπεριφορικές αντιδράσεις, κάνοντάς τους να ανεβαίνουν απότομα στην επιφάνεια μετά από βαθιές καταδύσεις. Αυτή η ανώμαλη άνοδος οδηγεί σε νόσο αποσυμπίεσης (νόσος των δυτών) ή σε αεροεμβολές στο σώμα τους, με αποτέλεσμα μαζικούς εκβρασμούς και θανάτους.
