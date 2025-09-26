Γέμισε χρώμα η αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου Ηρακλείου

Η εικαστική πλατφόρμα “Επίμονη Τέχνη” παρουσίασε τη συνεργασία με το αεροδρόμιο Ηρακλείου.
Το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης” …ντύθηκε με έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Η εικαστική πλατφόρμα “Επίμονη Τέχνη” παρουσίασε τη συνεργασία με το αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της οποίας ο χώρος υποδοχής του αεροδρομίου, “ντύθηκε” με εκτυπωμένα έργα εξαιρετικών σύγχρονων καλλιτεχνών. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει μια νέα αισθητική εμπειρία στους ταξιδιώτες, προβάλλοντας δημιουργούς και έργα που εμπνέουν και αναδεικνύουν το σύγχρονο ελληνικό πολιτιστικό γίγνεσθαι.
“Με σεβασμό στη δυναμική του δημόσιου χώρου, προσκαλούμε το κοινό να βιώσει την τέχνη ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μετακίνησης, θέτοντας τη δημιουργική έκφραση στο επίκεντρο μιας μοναδικής τοπικής ταυτότητας που υποδέχεται και αποχαιρετά επισκέπτες από όλο τον κόσμο”, τονίζεται στην ανάρτηση της εικαστικής πλατφόρμας που ευχαριστεί τη Διοίκηση του Αεροδρομίου Ηρακλείου για την πρόσκληση και στήριξή της, ιδιαίτερα τον Αερολιμενάρχη Ιάκωβο Ουρανό καθώς και την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου, ιδιαίτερα τον πρόεδρο Νίκο Χαλκιαδάκη & τον Διευθυντή της Ένωσης Νίκο Φουντουλάκη που στήριξαν την προσπάθεια αλλά και όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους, συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση του αεροδρομίου σε ανοιχτή γκαλερί τέχνης.
Από την πλευρά του, ο αερολιμενάρχης Ιάκωβος Ουρανός ευχαρίστησε την εικαστικό Chris Barjoka και όλους τους καλλιτέχνες της Επίμονης Τέχνης, την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου και τον πρόεδρο Νίκο Χαλκιαδάκη για την υποστήριξη.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ