Ρέθυμνο: Αθλητικό τετραήμερο με δράσεις που εκτείνονται από τη γιόγκα έως τα διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα

Σε επίκεντρο αθλητικών και εκπαιδευτικών διοργανώσεων μετατρέπεται αυτές τις ημέρες το Ρέθυμνο, φιλοξενώντας ένα πολυήμερο αθλητικό φεστιβάλ με δράσεις που εκτείνονται από τη γιόγκα έως τα διαπανεπιστημιακά πρωταθλήματα, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών και εκπαιδευτικών φορέων.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στην περιοχή του Γάλλου, με εκδήλωση αφιερωμένη στη γιόγκα και τη συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ.

Στο μεταξύ, την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος 16ος Γύρος της Πόλης, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες αθλητικές διοργανώσεις του Ρεθύμνου.

Παράλληλα, την Τρίτη 19 Μαΐου, στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» εντός του Πανεπιστημίου, θα διεξαχθούν οι Σχολικοί Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων.

Η αυλαία του αθλητικού φεστιβάλ θα πέσει την Τετάρτη 20 Μαΐου με τη διεξαγωγή των Διαπανεπιστημιακών Πρωταθλημάτων μπάσκετ και βόλεϊ, τα οποία θα φιλοξενηθούν στο κλειστό γήπεδο του Γάλλου και στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη».

Όπως επεσήμανε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ρέθυμνο αγαπά τον αθλητισμό, αλλά συνάμα και ο αθλητισμός αγαπά το Ρέθυμνο», εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τους εκπαιδευτικούς και θεσμικούς φορείς που επιλέγουν την πόλη για τις διοργανώσεις τους.

Όπως τονίστηκε, οι συνεχείς αθλητικές δράσεις ενισχύουν τη θέση του Ρεθύμνου ως προορισμού αθλητικού τουρισμού και εξωστρέφειας, με πολλαπλά οφέλη για τη νεολαία, την τοπική κοινωνία και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

