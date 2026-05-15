Κρήτη: Ώρα μηδέν για τον 12ο Παγκρήτιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου – Την Κυριακή η απονομή των βραβείων

Η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη σας προσκαλούν στην τελετή απονομής του 12ου Παγκρήτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου (COOC 2026), η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel (Υγείας 2, Ηράκλειο).

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της ανακήρυξής της ως «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», αναδεικνύοντας την αυθεντικότητα και την υψηλή διατροφική αξία των τοπικών προϊόντων.

Το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις κατηγορίες της ποιότητας και της καινοτομίας:

· 11:30 – 12:00: Χαιρετισμοί από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρο Τζεδάκη και την Πρόεδρο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Ειρήνη Χουδετσανάκη.

· 12:00 – 12:10: Παρουσίαση για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο «Κρήτη / Kriti Π.Γ.Ε.» από τον Λευτέρη Αλυσσανδράκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ).

· 12:10 – 12:20: Ομιλία για την περιβαλλοντική πιστοποίηση και το όραμα «Κρήτη: Πράσινο Νησί» από τον Γιώργο Κουμπούρη, Διευθυντή Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

· 12:20 – 12:40: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην κατηγορία «Ποιότητα» και σχολιασμός του ποιοτικού προφίλ των δειγμάτων από την Έφη Χριστοπούλου, Επικεφαλής της Κριτικής Επιτροπής και εμπειρογνώμονα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας.

· 12:40 – 12:55: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στην κατηγορία «Καινοτομία» από τον Μανώλη Ροδιτάκη, Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ.

· 12:55 – 14:00: Τελετή απονομής Βραβείων και Τιμητικών Διακρίσεων.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μπουφέ που θα περιλαμβάνει πιστοποιημένα προϊόντα με το σήμα «κρήτη» και συνταγές από το «Κρητικό Δεκατιανό» της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης.

Ο διαγωνισμός COOC 2026 διοργανώνεται σε συνεργασία με κορυφαίους φορείς του κλάδου, όπως το Οργανοληπτικό Εργαστήριο Κρήτης ΑΣΡ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, ο Σύνδεσμος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης (ΣΥΤΕΚ), ο ΣΕΔΗΚ και το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων.