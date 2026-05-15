Σεισμός στην Υγεία: Φυσικοθεραπευτής – «εγκέφαλος» κυκλώματος που «δάγκωσε» τον ΕΟΠΥΥ με 264.000 ευρώ

Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής φέρεται να είναι ο αρχηγός συμμορίας που διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Ο άνδρας συνελήφθη μαζί με δύο ορθοπεδικούς, 51 και 49 ετών, που φέρονται να είναι μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημία του Οργανισμού υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ.

Η συμμορία εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ. Η αστυνομική επιχείρηση διεξήχθη την Τετάρτη 13 Μαΐου, σε διαφορές περιοχές του Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν έρευνες σε οικίες, ιατρεία και εργαστήριο φυσικοθεραπείας, με αποτέλεσμα τη σύλληψη των τριών μελών του κυκλώματος. Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, τα μέλη της συμμορίας, δρούσαν από τον Μάιο του 2021 και επιδίωκαν με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Σε βάρος των τριών, καθώς και σε βάρος ενός υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση – χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, απάτη από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, χωρίς δικαίωμα επέμβαση σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λήψη γνώσης των δεδομένων αυτών και χρησιμοποίηση αυτών, με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 120.000 ευρώ, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου καθώς και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Πώς δρούσε η συμμορία

Ως προς τον τρόπο δράσης, κατ’ εντολή του φυσικοθεραπευτή, οι ορθοπεδικοί ιατροί προέβαιναν στη συστηματική έκδοση ψευδών γνωματεύσεων και παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς οι τελευταίοι να γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται οι ΑΜΚΑ τους.

Οι εν λόγω ΑΜΚΑ προέρχονταν κυρίως από τον φυσικοθεραπευτή και το εργαστήριό του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος προχωρούσε στις εικονικές εκτελέσεις των παραπεμπτικών, υπογράφοντας παραστατικά εκτέλεσης και παραλαβής αντί των ασφαλισμένων.

Μάλιστα, το γεγονός της άγνοιας των ασφαλισμένων επιβεβαιώνεται από το ότι σε 1.641 γνωματεύσεις δηλώνονταν ως στοιχεία επικοινωνίας ανύπαρκτες τηλεφωνικές συνδέσεις.

Επιπλέον, για τον κατηγορούμενο υπάλληλο του ΕΟΠΥΥ, προέκυψε ότι γνωστοποίησε στα μέλη της συμμορίας υπηρεσιακό έγγραφο και έλαβε χρήματα προκειμένου να αρχειοθετηθούν οι σχετικές καταγγελίες σε βάρος των κατηγορουμένων.

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η ψευδής έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, σε 1.683 ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, με τη ζημία του Οργανισμού να ξεπερνά τα 264.475,50 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικών εκπροσώπων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8.990 ευρώ, ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ο φυσικοθεραπευτής θα λογοδοτήσει και στα πειθαρχικά όργανα του ΠΣΦ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), σε ανακοίνωσή του, καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδους έκνομες ενέργειες οι οποίες δεν εκφράζουν τον κλάδο των φυσικοθεραπευτών και πλήττουν τόσο το δημόσιο συμφέρον όσο και το κύρος του επαγγέλματος. Οι ενέργειες αυτές επιβαρύνουν κυρίως τον συμβεβλημένο φυσικοθεραπευτή, υποστηρίζει ο Σύλλογος, ο οποίος καλείται στο τέλος του έτους να επιστρέψει ο ίδιος (λόγω clawback) την όποια υπέρβαση της ετήσιας επιτρεπόμενης δαπάνης φυσικοθεραπείας που ορίζει ο ΕΟΠΥΥ και το 2025 ήταν 25.000.000 ευρώ.

Η υπόθεση αυτή αφορά πράξεις που τελέστηκαν το 2021 και από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε ο ΠΣΦ σχετικά, μετά από καταγγελία ασφαλισμένου, ζήτησε την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την άμεση παρέμβαση της Δικαιοσύνης και την πλήρη διαλεύκανση κάθε παράνομης δραστηριότητας. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος φυσικοθεραπευτής θα λογοδοτήσει στα πειθαρχικά όργανα του ΠΣΦ.

Ο ΠΦΣ τονίζει ότι ο κλάδος των φυσικοθεραπευτών αποτελεί σήμερα τον μοναδικό φορέα στον χώρο της υγείας που εφαρμόζει αυστηρές πρακτικές διαφάνειας:

• Εφαρμόστηκε το σύστημα One Time Password (OTP) για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση κάθε συνεδρίας φυσικοθεραπείας, αποκλειστικά μέσω του πιστοποιημένου κινητού τηλεφώνου του ασφαλισμένου.

• Θεσπίστηκε μηνιαίο ανώτατο όριο συνεδριών ανά εργαστήριο φυσικοθεραπείας, το οποίο συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των απασχολούμενων φυσικοθεραπευτών.

Τέλος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών τονίζει ότι «παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του κλάδου, συνεχίζοντας να εργάζεται για ένα σύγχρονο, δίκαιο και ασφαλές σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες και δεν θα ανεχθεί ποτέ τέτοιες πρακτικές που πλήττουν το κύρος του επαγγέλματος».

