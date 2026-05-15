Ηράκλειο: Η «καρδιά» της νέας δικηγορίας χτυπά στο Επιμελητήριο – Για πρώτη φορά η 3η Ολομέλεια

Στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η 3η Ολομέλεια Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελλάκη, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου, ΕΑΝΔΗ.

Η Ολομέλεια πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες. Την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων, με έμφαση στις συνθήκες άσκησης, επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης.

Τη δεύτερη ημέρα θα ακολουθήσουν θεματικές συζητήσεις γύρω από τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δικηγορικό λειτούργημα.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει νέους νομικούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας, δίνοντας χώρο σε προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη των θεσμικών και επαγγελματικών ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο.