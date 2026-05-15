ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Η «καρδιά» της νέας δικηγορίας χτυπά στο Επιμελητήριο – Για πρώτη φορά η 3η Ολομέλεια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά η 3η Ολομέλεια Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, στην αίθουσα Καστελλάκη, με πρωτοβουλία της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου, ΕΑΝΔΗ.

Η Ολομέλεια πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και του Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο βασικούς άξονες. Την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων, με έμφαση στις συνθήκες άσκησης, επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης.

Τη δεύτερη ημέρα θα ακολουθήσουν θεματικές συζητήσεις γύρω από τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, αλλά και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δικηγορικό λειτούργημα.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει νέους νομικούς από διαφορετικές περιοχές της χώρας, δίνοντας χώρο σε προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη των θεσμικών και επαγγελματικών ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στον τόπο των διακοπών… οι Κρητικοί δεν...

0
Τι λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας...

Με την πράσινη σημαία των οικολογικών σχολείων...

0
Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που αναγνωρίζει τη συστηματική...

Στον τόπο των διακοπών… οι Κρητικοί δεν...

0
Τι λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας...

Με την πράσινη σημαία των οικολογικών σχολείων...

0
Πρόκειται για μια διεθνή πιστοποίηση που αναγνωρίζει τη συστηματική...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Με την πράσινη σημαία των οικολογικών σχολείων βραβεύθηκε το 2ο Γυμνάσιο Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Στον τόπο των διακοπών… οι Κρητικοί δεν έχουν λεφτά για να κάνουν διακοπές – Πάνω από το 50% θα μείνει φέτος σπίτι του
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στον τόπο των διακοπών… οι Κρητικοί δεν έχουν λεφτά για να κάνουν διακοπές – Πάνω από το 50% θα μείνει φέτος σπίτι του

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας...

Σεισμός στην Υγεία: Φυσικοθεραπευτής – «εγκέφαλος» κυκλώματος που «δάγκωσε» τον ΕΟΠΥΥ με 264.000 ευρώ

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής φέρεται να είναι ο αρχηγός συμμορίας...

Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030 – Live η ομιλία του

ΠΚ team ΠΚ team -
Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, άνοιξε σήμερα (15.05)...

Νέες ταυτότητες: Το e-παράβολο των 10 ευρώ, η έκπτωση για πολύτεκνους και τα «έξυπνα» ραντεβού

ΠΚ team ΠΚ team -
Η καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου, η αυτόματη άντληση στοιχείων...