Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΝΔ: Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030 – Live η ομιλία του

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές, άνοιξε σήμερα (15.05) το απόγευμα το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στο βήμα, προκειμένου να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της «γαλάζιας» παράταξης με τον σχεδιασμό για μια τρίτη.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, ευχόμενος περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη. O πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή και στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των ηγετών της παράταξης, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά και τη συνέχεια του πολιτικού χώρου μέσα από τις διαφορετικές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας.

«Αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους. Η πιο τρανή απόδειξη αυτής της παράταξης που γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για να υπηρετεί την πατρίδα. Κατακτώντας πολλές νίκες που τις οφείλουμε σε εσάς. Όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο που προηγήθηκε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις πρώτες του κουβέντες στο συνέδριο της ΝΔ.

«Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε τον δύσκολο αγώνα. Στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές συναντιόμαστε για να απαντήσουμε σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια 3η τετραετία. Πρέπει να θυμηθούμε πρώτα που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε. Να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τη συμφωνία αλήθειας για την οποία είχε μιλήσει, για λιγότερους φόρους, μεγαλύτερους μισθούς, για μια Ελλάδα στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα και σύνορα απόρθητα.

«Να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους ατελείωτα λουκέτα. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Νέοι ξενιτεύονταν. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στο γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης. Τότε, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου πως η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης. Έλεγα το 2016 ότι μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απώθησης των νέων της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μια σχετική καχυποψία. Σε αυτό το στοίχημα απαντήσαμε με τα λόγια του Τ.Φ. Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο», συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι, τώρα, στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, ο υπουργός των οικονομικών της ηγείται του Eurogroup, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%, καταργήθηκαν 83 φόροι, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027, ο μέσος είναι ήδη στα 1500 ευρώ και στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και μόνιμες αυξήσεις. Η μεσαία τάξη έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά καθώς μειώνεται το δημόσιο χρέος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Αυτός είναι και ο λόγος που θυμάμαι και σε ένα βαθμό θυμώνω όταν βλέπω την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Είναι το πρώτο πρόβλημα. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Η μόνη αποτελεσματική λύση είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόγραμμα συνεδρίου

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος ενώ στις 19.25 της Παρσκευής ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου .

Το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 11.30, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου, στις 12.05, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Manfred Weber, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.