Στον τόπο των διακοπών… οι Κρητικοί δεν έχουν λεφτά για να κάνουν διακοπές – Πάνω από το 50% θα μείνει φέτος σπίτι του

Τι λέει ο πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας Απόστολος Ραυτόπουλος.

Η καλοκαιρινή άδεια εξελίσσεται στην εποχή μας σε δύσκολη υπόθεση για χιλιάδες οικογένειες, καθώς η ακρίβεια και οι συνεχείς οικονομικές πιέσεις περιορίζουν σημαντικά τη δυνατότητα για διακοπές.

Στην χώρα των διακοπών για εκατομμύρια τουρίστες, για περισσότερους από τους μισούς πολίτες, ακόμη και μια ολιγοήμερη απόδραση είναι οικονομικά ανέφικτη.

Έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών καταγράφει την πραγματικότητα: το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν προγραμμάτισε διακοπές το 2025, ενώ, από όσους ταξίδεψαν, το 33% περιόρισε σημαντικά τη διάρκειά τους.

Μόλις το 14% κατάφερε να κάνει διακοπές όπως τα προηγούμενα χρόνια, ενώ μόνο ένα 1% δήλωσε ότι ξεκουράστηκε περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν.

Οι ίδιες τάσεις εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και τη φετινή χρονιά.

Η εκτόξευση του κόστους ζωής, των μετακινήσεων και της διαμονής έχει ανατρέψει, εδώ και χρόνια, τα δεδομένα των καλοκαιρινών αποδράσεων.

Προηγούνται οι βασικές ανάγκες

Πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να διαθέσουν χρήματα για ταξίδια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος φεύγει από βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις.

Ακόμη όμως και όσοι καταφέρνουν να φύγουν έστω για λίγες ημέρες, κινούνται με αυστηρά περιορισμένο προϋπολογισμό.

Οι πολυήμερες διακοπές αποτελούν πλέον εξαίρεση, δίνοντας τη θέση τους σε σύντομα ταξίδια λίγων ημερών ή σε τριήμερα.

Παράλληλα, περιορίζονται οι δαπάνες για φαγητό και ψυχαγωγία, με αρκετούς ταξιδιώτες να αναζητούν πιο οικονομικές επιλογές.

Επιπλέον, αυξάνεται η προτίμηση σε κοντινούς προορισμούς ή σε περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας από συγγενείς και φίλους, προκειμένου να μειωθεί το συνολικό κόστος.

Μαγείρεμα στο δωμάτιο

Η ακρίβεια δεν αλλάζει μόνο τη διάρκεια και τον προορισμό των διακοπών, αλλά και τις καθημερινές συνήθειες των ταξιδιωτών. Όλο και περισσότερες οικογένειες και παρέες επιλέγουν πλέον καταλύματα με κουζίνα ή βασικό εξοπλισμό μαγειρέματος, προκειμένου να περιορίσουν σημαντικά τα έξοδα της εστίασης.

Το άλλοτε αυτονόητο καλοκαιρινό γεύμα σε ταβέρνες και εστιατόρια μετατρέπεται σταδιακά σε πολυτέλεια για αρκετούς εκδρομείς.

Οι αυξημένες τιμές στα τουριστικά σημεία οδηγούν πολλούς στην επιλογή του σπιτικού φαγητού, ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Έτσι, διαμερίσματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με κουζίνα αποκτούν σαφές προβάδισμα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Από τα πρώτα κιόλας ψώνια στο σούπερ μάρκετ του προορισμού, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τα γεύματα της ημέρας, επιλέγοντας πιο οικονομικές λύσεις, όπως μακαρόνια, σαλάτες, τοστ ή γρήγορα μαγειρευτά.

Πολλοί μεταφέρουν ακόμη και τρόφιμα από το σπίτι, ώστε να μειώσουν περαιτέρω το κόστος.

Επαγγελματίες του τουρισμού σημειώνουν πως η τάση αυτή ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα χωρίς να στερηθούν εντελώς τις καλοκαιρινές αποδράσεις.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που περιορίζουν την έξοδο για φαγητό σε μία ή δύο φορές κατά τη διάρκεια των διακοπών, επιλέγοντας τις υπόλοιπες ημέρες να μαγειρεύουν μόνοι τους.

Ακριβά μεταφορικά, διαμονή, διατροφή

Όπως είπε στην «Π» ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας, είναι λογικό που ένας στους δύο δεν θα πάει διακοπές, αν λάβουμε υπόψιν το μεταφορικό κόστος και τις υψηλές τιμές διαμονής και διατροφής.

Όσον αφορά το θέμα της διατροφής, σημείωσε: «από έρευνα που έχουμε κάνει, τα καταστήματα εστίασης, ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα, στενάζουν. Αυτό συμβαίνει γιατί οι επισκέπτες προτιμούν να αγοράζουν προϊόντα από τα τοπικά σούπερ μάρκετ και να ετοιμάζουν γεύματα στα δωμάτιά τους ή στα Airbnb. Είναι χαρακτηριστική η αύξηση του τζίρου των σούπερ μάρκετ στην περιφέρεια».

Σημείωσε ότι η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη στα καταστήματα της εστίασης, λόγω της αύξησης των τιμών, καθώς ο καταναλωτής δεν αντέχει ούτε ένα γεύμα σε μια ταβέρνα ή μια ψησταριά.

«Για να ανταποκριθεί μια οικογένεια σε μια τέτοια έξοδο θέλει ένα σοβαρό ποσό που πλέον για πολλούς είναι απαγορευτικό», τονίζει ο κ. Ραυτόπουλος.

