Δήμος Ηρακλείου : Τέχνη, μουσική και πολιτισμός στο 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» που συνεχίζεται και το Σαββατοκύριακο

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου – Εκδηλώσεις και σε Πρασσά, Κορακοβούνι, Σταυράκια, Κεράσια

Με τη μαζική συμμετοχή του κοινού συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του 11ου Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν» του Δήμου Ηρακλείου που ολοκληρώνεται την Κυριακή 28 Ιουνίου.

Την Πέμπτη 25/6 το Φεστιβάλ συνεχίστηκε με ξενάγηση στον Άγιο Ματθαίο των Σιναϊτών και στην περιοχή του Λάκκου από τον υπεύθυνο του Ναού Βασίλη Καφετζάκη και τον αρχιτέκτονα Ηρακλή Πυργιανάκη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, οι «Μικρές ιστορίες»,

στα Αλάτσατα με το διαδραστικό θεατρικό Αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας της Ευαγγελίας Ορφανουδάκη, στο Πάρκο Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκε βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η πόλη με τα αγάλματα. Επίσης στον Άγιο Μύρωνα η παράσταση με τον Καραγκιόζη «Ο Μπαρμπαγιώργος φύλακας», στο Σκαλάνι η παράσταση κουκλοθέατρου: «Το Κανόνι της Ειρήνης» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης, στη Νέα Αλικαρνασσό Hip hop Con μουσική και graffiti.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου 27 Ιουνίου

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Μελίνα Μερκούρη» (Νέα Αλικαρνασσός)

09:30 – 14:00 Ten Years, One Love Batala Creta – 10 χρόνια Batala Creta

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας της μπάντας κρουστών Batala Creta, διοργανώνεται στο Ηράκλειο ένα επετειακό τριήμερο διεθνούς χαρακτήρα, αφιερωμένο στη μουσική, τον ρυθμό και τη συλλογική καλλιτεχνική έκφραση.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας Batala από πολλές χώρες, με συνολικά περίπου 200 συμμετέχοντες (εκ των οποίων 150 από το εξωτερικό), δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό γεγονός με σημαντική απήχηση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Σεμινάριο με τον δημιουργό της μουσικής των Batala, Mestre Giba Gonçalves και τον Mestre των Batala Atenas, Stavros Parceiro

– Σεμινάριο χορογραφίας με τη Farida Moussouni

Πρόκειται για μια δράση υψηλής πολιτιστικής αξίας και δημόσιας προβολής, που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος συμμετεχόντων, θεατών και επισκεπτών, προσφέροντας σημαντική προβολή σε φορείς και επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να τη στηρίξουν.

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

11:00 «Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κοτσανά

18:00 «Εισαγωγή στις απαρχές των τεχνολογιών», Διαδραστική Ξενάγηση στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας

Μια βιωματική γνωριμία με επιλεγμένα εκθέματα από το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και αποτελεί μια στοχευμένη και δυναμική διαδικασία. Από το αυτόματο υδραυλικό ωρολόγιο του Κτησιβίου μέχρι τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων,

οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται πως οι βάσεις για πολλές κατακτήσεις του σύγχρονου πολιτισμού, όπως η ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, ο υπολογιστής και οι ρομποτικές κατασκευές, είχαν τεθεί ήδη από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο.

Δηλώσεις συμμετοχής / κράτηση θέσεων τηλεφωνικά στο 2810220610 καθημερινά 10:00 – 18:00

Πλατεία Ελευθερίας || Πλατεία 18 Άγγλων || Διασταύρωση 1821 και Αγίου Μηνά

19:00 Ten Years, One Love Batala Creta – 10 χρόνια Batala Creta

Μεγάλη μουσική παρέλαση στους δρόμους του Ηρακλείου

Εκκίνηση ομάδας 1 (40-50 άτομα): από το κάτω μέρος της 25ης Αυγούστου με πορεία προς την οδό Ίδης.

Εκκίνηση ομάδας 2 (40-50 άτομα): από την διασταύρωση 1821 και Αγίου Μηνά με πορεία προς την οδό Ίδης. Ένωση των δύο ομάδων και πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας μέσω της οδού Δικαιοσύνης

19:40 Άφιξη στην Πλατεία Ελευθερίας Ομάδα 3 (100-120 άτομα): στατική παρουσίαση της μουσικής μας στην πλατεία Ελευθερίας από τις 19:00. Οι 3 ομάδες συνενώνονται σε ένα μεγάλο μπλόκο και συνεχίζουν να παίζουν μαζί υπό την διεύθυνση του ιδρυτή των Batala, mestre Giba Gonçalves.

Κορακοβούνι

20:00 Πολιτιστική Εκδήλωση: «Ανάδειξη της Υπαίθρου του Νομού Ηρακλείου»

Μουσικοχορευτικό Αφιέρωμα από τη Σχολή Παραδοσιακών Χορών «Κρήτωρες» Με γνώμονα τη διατήρηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, η Σχολή Παραδοσιακών Χορών «Κρήτωρες» διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση.

Στον εμβληματικό προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Κορακοβούνι, οι συμμετέχοντες, φέροντας με σεβασμό τις παραδοσιακές φορεσιές του τόπου μας, παρουσιάζουν ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από την κίνηση, τον ρυθμό και το ήθος που διακρίνει τον κρητικό χορό. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η σύνδεση του κοινωνικού ιστού με τις ρίζες του, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία κρητικής έκφρασης.

Ζερβός Κωνσταντίνος (χοροδιδασκαλία), Μιχάλης Χαιρέτης (λύρα), Μανουσάκης Μιχάλης (λαούτο), Χριστόφορος Χαιρέτης (κρουστά)

Σταυράκια

20:30 Παράσταση κουκλοθέατρου: «Το κανόνι της Ειρήνης» από το Κουκλοθέατρο Κρήτης

Πως βρέθηκε ένα τεράστιο και σκουριασμένο κανόνι στη μέση ενός λιβαδιού; Και γιατί όλα τα ζώα και τα φυτά το… τρέμουν; Ο Λαγός και ο Ποντικός το φοβούνται και μόνο που το βλέπουν. Ο αέρας όμως και η βροχή, έφεραν την νεογέννητη Μαργαρίτα δίπλα στον κύριο Κανόνη.

Θα καταφέρει η τοσοδούλα Μαργαρίτα να τον αντιμετωπίσει; Η Μαργαρίτα, το Κανόνι, ο Ήλιος, το Φεγγάρι και οι άλλοι φίλοι τους «ζωντανεύουν» πάνω στην κουκλοθεατρική σκηνή, στέλνοντας ένα πανανθρώπινο μήνυμα για τη δύναμη της Αγάπης, που νικά το κακό, της Ειρήνης, που «μάχεται» τον πόλεμο, της Φύσης που επιμένει και αντιστέκεται στην καταστροφή. Το Κανόνι της Ειρήνης θα ηχήσει ξανά!

Αναγνωστάκης Γεώργιος, Παντελής Ζεμπίλης, Βουρλιωτάκη Μαρία, Φρόσω Χατόγλου.

Πρασσά

21:00 Συναυλία Παραδοσιακής Κρητικής Μουσικής με το συγκρότημα του Γιώργου Κατσουλιέρη.

Κεράσια

21:15 Συναυλία – Αφιέρωμα στο Λαϊκό και Ρεμπέτικο τραγούδι του ’50 και του ’60

Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στο λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι των δεκαετιών ’50 και ’60, με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα σημαντικών δημιουργών και τραγούδια που ερμήνευσαν οι Στέλιος Καζαντζίδης,

Καίτη Γκρέυ, Πόλυ Πάνου και Μαρίκα Νίνου. Η ενορχήστρωση βασίζεται στον φυσικό ήχο και στη συλλογική ερμηνεία, δημιουργώντας μια αυθεντική μουσική εμπειρία για ακρόαση και χορό.

Αυγερινή Γάτση (τραγούδι, ακορντεόν), Παναγιώτης Καπιζιώνης (τραγούδι, μπουζούκι), Θέμης Πολυζωάκης (τραγούδι, βιολί), Χάρης Χατζημανώλης (τραγούδι, κιθάρα). Θα παιχτούν τραγούδια των Βαμβακάρη, Πέτσα, Χατζηχρήστου και άλλων συνθετών.

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων

ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την

αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο

– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης,

με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά.

Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία,

αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας,

μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α. Μην τους χάσετε! Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.

Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

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