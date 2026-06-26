Μανώλης Χνάρης : Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση λαμβάνει αποσπασματικά μέτρα για την Ελληνική Αλιεία

Μετά από επτά χρόνιά και ενώ η Ελληνική Αλιεία βρίσκεται σε οριακό σημείο, η Κυβέρνηση θυμήθηκε να ανακοινώσει αποσπασματικά μέτρα για τη στήριξη του κλάδου.

Επανειλημμένως η παράταξη μας είχε καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή με τις οποίες ζητούσε από την Κυβέρνηση να προωθήσει την επιδοτούμενη αλίευση του λαγοκέφαλου.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες πληττόμενες περιοχές, όπως η Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια και η Αττική. Δυστυχώς, ο αρμόδιος Υπουργός δεν ανέφερε τίποτα για την αποζημίωση των Αλιέων και την αποκατάσταση των αλιευτικών εργαλείων τους που έχουν πληγεί από τον λαγοκέφαλο όλο αυτό το διάστημα.

Επίσης και για άλλη μία φορά, ο κ. Υπουργός δεν τοποθετήθηκε για τις παράνομες Ελληνοποιήσεις και την παράνομη αλιεία που πραγματοποιείται καθημερινά από τουρκικά αλιευτικά σκάφη στα ελληνικά ύδατα. Η κατάσταση αυτή έχει φτάσει στο απροχώρητο με άμεσες συνέπειες στην προστασία των ιχθυοαποθεμάτων και κατ’ επέκταση στο εισόδημα των Ελλήνων Ψαράδων.

Αναφορικά με τα θαλάσσια πάρκα, είναι δεδομένο ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα μείζονος σημασίας. Όμως, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε οριζόντια απαγόρευση αλιείας, χωρίς να στηρίζεται σε επιστημονική τεκμηρίωση και διαβούλευση με τον αλιευτικό κλάδο της χώρας.

Έχει η Κυβέρνηση πράγματι τη βούληση και το σχέδιο να προστατεύσει τα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Αλιείας;

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της παραγωγής, αναδεικνύοντας έγκαιρα τα προβλήματα και καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις για την ανάπτυξη και την προάσπιση των συμφερόντων του πρωτογενούς τομέα και κατ’ επέκταση των Ελλήνων Αλιέων.