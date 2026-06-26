ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Βατσινά για κτίριο Σκουλούδη: Άλλη μια φορά αδιέξοδο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Δήλωση της Ελένης Βατσινά μετά την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας για το κτίριο Σκουλούδη

Άλλη μια φορά αδιέξοδο.
Άλλη μια φορά αποφάσεις χωρίς πραγματικό σχεδιασμό και χωρίς θεσμική συναίνεση.
Και άλλη μια φορά οι ευθύνες μεταφέρονται σαν μπαλάκι από υπηρεσία σε υπηρεσία και από επίπεδο διοίκησης σε επίπεδο διοίκησης – μέχρι να χαθεί κάθε έννοια λογοδοσίας.

Η πρόσφατη αυτοψία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Στην περιοχή των Αθανάτων που επιχειρείται να εμφανιστεί ως υποψήφια και κατάλληλη για δομή, καταγράφονται σοβαρές και εκτεταμένες αυθαιρεσίες: κατασκευές εκτός αδειοδότησης,

προσθήκες ορόφων, κατεδαφίσεις τμημάτων κτιρίων, αυθαίρετα βοηθητικά κτίσματα και υπόγειες διαμορφώσεις. Παράλληλα, η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες χωρίς αποκατάσταση, δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, ενώ η γειτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα δημιουργεί ασαφές αλλά υπαρκτό πεδίο κινδύνου.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για άλλη μια περιοχή χωρίς προϋποθέσεις υποδοχής οποιασδήποτε δομής. Μιλάμε για έναν χώρο όπου η ίδια η διοίκηση διαπιστώνει εκκρεμότητες νομιμότητας, ελλείψεις υποδομών και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Τι να έχει να πει η Κυβέρνηση για άλλη μια της αποτυχία;

Άλλη μια φορά χωρίς τεχνική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο καταλληλότητας πριν από την πολιτική ανακοίνωση. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός. Είναι διαχείριση εντυπώσεων.

Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι πεδίο δοκιμών. Η συνεχής μετακύλιση ευθυνών προς τους δήμους και τους πολίτες παράγει μόνο ένταση, δυσπιστία και κοινωνική αποσυσπείρωση.

Το βάρος μεταφέρεται τοπικά, ενώ η αρμοδιότητα χωροθέτησης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, που νίπτει τα χείρας του.

Μακριά από το Ηράκλειο άλλες αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις. Που είναι ο έλεγχος νομιμότητας, η τεχνική αξιολόγηση και θεσμική διαφάνεια πριν από κάθε δημόσια τοποθέτηση;

Χωρίς αυτά, κάθε νέα εξαγγελία απλώς θα επιβεβαιώνει το ίδιο μοτίβο: πρόχειρη προσέγγιση σε ένα ζήτημα που απαιτεί ακρίβεια, σχέδιο και ευθύνη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μανώλης Χνάρης : Μετά από επτά χρόνια...

0
Μετά από επτά χρόνιά και ενώ η Ελληνική Αλιεία...

Λασίθι:Ενημερωτική συνάντηση για τη γεωλογική και γεωφυσική...

0
Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...

Μανώλης Χνάρης : Μετά από επτά χρόνια...

0
Μετά από επτά χρόνιά και ενώ η Ελληνική Αλιεία...

Λασίθι:Ενημερωτική συνάντηση για τη γεωλογική και γεωφυσική...

0
Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λασίθι:Ενημερωτική συνάντηση για τη γεωλογική και γεωφυσική διερεύνηση της πηγής Μαλαύρας Ιεράπετρας
Επόμενο άρθρο
Μανώλης Χνάρης : Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση λαμβάνει αποσπασματικά μέτρα για την Ελληνική Αλιεία
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τέλος ο Β’ γύρος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές – Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Βουλή: Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην...

Μανώλης Χνάρης : Μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, η Κυβέρνηση λαμβάνει αποσπασματικά μέτρα για την Ελληνική Αλιεία

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μετά από επτά χρόνιά και ενώ η Ελληνική Αλιεία...

Λασίθι:Ενημερωτική συνάντηση για τη γεωλογική και γεωφυσική διερεύνηση της πηγής Μαλαύρας Ιεράπετρας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη...

Διήμερο τροχονομικής δράσης στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ελέγχθηκαν -860- οχήματα και βεβαιώθηκαν -384- παραβάσεις...