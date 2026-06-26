Βατσινά για κτίριο Σκουλούδη: Άλλη μια φορά αδιέξοδο

Δήλωση της Ελένης Βατσινά μετά την έκθεση αυτοψίας της Πολεοδομίας για το κτίριο Σκουλούδη

Άλλη μια φορά αδιέξοδο.

Άλλη μια φορά αποφάσεις χωρίς πραγματικό σχεδιασμό και χωρίς θεσμική συναίνεση.

Και άλλη μια φορά οι ευθύνες μεταφέρονται σαν μπαλάκι από υπηρεσία σε υπηρεσία και από επίπεδο διοίκησης σε επίπεδο διοίκησης – μέχρι να χαθεί κάθε έννοια λογοδοσίας.

Η πρόσφατη αυτοψία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών. Στην περιοχή των Αθανάτων που επιχειρείται να εμφανιστεί ως υποψήφια και κατάλληλη για δομή, καταγράφονται σοβαρές και εκτεταμένες αυθαιρεσίες: κατασκευές εκτός αδειοδότησης,

προσθήκες ορόφων, κατεδαφίσεις τμημάτων κτιρίων, αυθαίρετα βοηθητικά κτίσματα και υπόγειες διαμορφώσεις. Παράλληλα, η κυκλοφοριακή σύνδεση έχει καταργηθεί εδώ και δεκαετίες χωρίς αποκατάσταση, δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, ενώ η γειτνίαση με μη οριοθετημένο ρέμα δημιουργεί ασαφές αλλά υπαρκτό πεδίο κινδύνου.

Με άλλα λόγια, μιλάμε για άλλη μια περιοχή χωρίς προϋποθέσεις υποδοχής οποιασδήποτε δομής. Μιλάμε για έναν χώρο όπου η ίδια η διοίκηση διαπιστώνει εκκρεμότητες νομιμότητας, ελλείψεις υποδομών και σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Τι να έχει να πει η Κυβέρνηση για άλλη μια της αποτυχία;

Άλλη μια φορά χωρίς τεχνική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο καταλληλότητας πριν από την πολιτική ανακοίνωση. Αυτό δεν είναι σχεδιασμός. Είναι διαχείριση εντυπώσεων.

Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι πεδίο δοκιμών. Η συνεχής μετακύλιση ευθυνών προς τους δήμους και τους πολίτες παράγει μόνο ένταση, δυσπιστία και κοινωνική αποσυσπείρωση.

Το βάρος μεταφέρεται τοπικά, ενώ η αρμοδιότητα χωροθέτησης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο, που νίπτει τα χείρας του.

Μακριά από το Ηράκλειο άλλες αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις. Που είναι ο έλεγχος νομιμότητας, η τεχνική αξιολόγηση και θεσμική διαφάνεια πριν από κάθε δημόσια τοποθέτηση;

Χωρίς αυτά, κάθε νέα εξαγγελία απλώς θα επιβεβαιώνει το ίδιο μοτίβο: πρόχειρη προσέγγιση σε ένα ζήτημα που απαιτεί ακρίβεια, σχέδιο και ευθύνη.