Λασίθι:Ενημερωτική συνάντηση για τη γεωλογική και γεωφυσική διερεύνηση της πηγής Μαλαύρας Ιεράπετρας

Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με αντικείμενο διερεύνηση στην πηγή Μαλαύρα Ιεράπετρας που πραγματοποιείται από τη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Μανόλης Φραγκούλης, ο Μελετητής, Μιχάλης Πουλτσίδης, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ιεράπετρας, Γιώργος Καραλάκης, καθώς και από την Υπηρεσία Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας οι Ευμορφία Βελισσαροπούλου και Γιάννης Χριστοδουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης παρουσιάστηκαν τα στοιχεία και τα αποτελέσματα της γεωφυσικής έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, βασικός στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της ποιότητας του νερού, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται φαινόμενα υφαλμύρωσης της πηγής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, τόνισε τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης που απαιτείται, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση, την ενίσχυση και την προστασία των φυσικών πόρων της Περιφερειακής Ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών.