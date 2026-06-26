Μήνυμα Δημάρχου Ρεθύμνης και Προέδρου της Π.Ε.Δ. Κρήτης Γιώργη Χ. Μαρινάκη για τους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες και όλους τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Ρέθυμνο και σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η επιτυχία σας αποτελεί την κορύφωση μιας μακράς και απαιτητικής προσπάθειας, γεμάτης κόπο, επιμονή, αυτοπειθαρχία και προσήλωση στους στόχους σας. Με την αφοσίωση και την επιμονή σας αποδείξατε ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν συνοδεύονται από πίστη στις δυνατότητές μας και συνεχή προσπάθεια.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι στάθηκαν δίπλα σας, στηρίζοντάς σας με αγάπη, υπομονή και αδιάκοπη ενθάρρυνση σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Η επιτυχία σας δεν είναι μόνο προσωπική. Είναι επιτυχία των οικογενειών σας, των σχολείων σας και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Εσείς είστε η νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον του τόπου μας με τις γνώσεις, τις ιδέες, τη δημιουργικότητα και τις αξίες σας.

Οι φετινές επιτυχίες των μαθητών και των μαθητριών σε ολόκληρη την Κρήτη επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού μας και αναδεικνύουν το έργο που επιτελείται καθημερινά στα σχολεία μας.

Ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, οι εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφηκαν αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι η πόλη μας συνεχίζει να δικαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως «πόλη των γραμμάτων». Μια παράδοση που δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά ανανεώνεται διαρκώς μέσα από τις επιτυχίες και τις διακρίσεις της νέας γενιάς.

Σε όσες και όσους δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που προσδοκούσαν, θέλω να απευθύνω ένα ιδιαίτερο μήνυμα αισιοδοξίας. Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι ένας σημαντικός σταθμός, δεν καθορίζουν όμως ούτε την αξία ούτε την πορεία ενός ανθρώπου. Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες, διαφορετικές διαδρομές και νέες δυνατότητες για πρόοδο, δημιουργία και προσωπική καταξίωση. Συνεχίστε να πιστεύετε στις δυνάμεις σας και να διεκδικείτε τα όνειρά σας.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή πρόοδο.

Στους νέους φοιτητές και στις νέες φοιτήτριες εύχομαι από καρδιάς καλές σπουδές, υγεία, δύναμη και δημιουργική πορεία στο νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Να προχωράτε πάντα με αισιοδοξία, ήθος, γνώση και αποφασιστικότητα, έχοντας ως οδηγό τις αξίες που σας έφεραν έως εδώ.

Θερμά συγχαρητήρια και καλή αρχή στο νέο σας ταξίδι.