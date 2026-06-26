ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου : 26 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους

Η 26η Ιουνίου θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ, το Δεκέμβρη του 1987, ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, για να επιτευχθεί ο στόχος «μιας παγκόσμιας κοινωνίας ελεύθερης από τη χρήση ναρκωτικών». Έχουν περάσει 39 χρόνια και δεν έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε την επίτευξη αυτού του στόχου, παγκοσμίως.

Στο ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου που λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (Ε.Ο.Π.Α.Ε.) δίνουμε καθημερινό αγώνα να αναδείξουμε τα αίτια του φαινομένου της εξάρτησης και ακολούθως να εστιάσουμε στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Επιδιώκουμε να ενισχύσουμε τους προστατευτικούς παράγοντες που ευνοούν την πρόληψη (όπως την καλλιέργεια ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των εφήβων, την ενίσχυση των οικογενειακών δεσμών, τη λειτουργία του σχολείου ως κοινότητα μαθητών – εκπαιδευτικών – γονέων, τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων συνεργασίας, …).

Ταυτόχρονα προσπαθούμε να περιορίσουμε τους παράγοντες κινδύνου που οδηγούν στην εξάρτηση (όπως επιθετικότητα, αρνητική συμπεριφορά, δυσκολία σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων, αρνητικό κλίμα στο σχολείο και την οικογένεια, αρνητικά πρότυπα, διαφήμιση, …).

Κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, δημοσιοποιούμε τον ετήσιο απολογισμό των δράσεών του Κέντρου μας, θέλοντας έτσι να περάσουμε το μήνυμα πως η πρόληψη είναι στάση ζωής και καθημερινή υπόθεση όλων μας κι όχι απλώς μια εκδήλωση για μια Παγκόσμια Ημέρα.

Απολογισμός δράσεων ΚΕΣΑΝ – Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου

ακαδημαϊκού έτους 2025 – 2026

Α. Ευαισθητοποίηση – Επιμόρφωση Γονέων Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υλοποιήθηκαν έξι (6) Βιωματικά Σεμινάρια και Εργαστήρια σε Ομάδες Γονέων με θέματα:

– “Επικοινωνία στην οικογένεια – Ενίσχυση γονεϊκού ρόλου”

– “Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο”

– “Εφηβεία και εξαρτήσεις: Ο ρόλος των γονέων”

– “Θέτοντας όρια στους εφήβους: Ο ρόλος των γονέων”

– “Διακοπές χωρίς Εξαρτήσεις (γίνεται?): Διαχείριση του ελεύθερου χρόνου στην εφηβεία”

Συμμετείχαν 180 γονείς

Β. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υλοποιήθηκαν πέντε (5) Βιωματικά Σεμινάρια και Εργαστήρια σε Ομάδες Εκπαιδευτικών με θέματα:

– “Η ενδυνάμωση της επαγγελματικής ταυτότητας της/του Νηπιαγωγού: Ενδυνάμωση του ρόλου του Νηπιαγωγού και παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα”

– “Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων”

– “Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη των εξαρτήσεων”

Συμμετείχαν 43 εκπαιδευτικοί

Βιωματικό Σεμινάριο σε Σχολικούς Ψυχολόγους με θέμα: “Σχολική κοινότητα και σύγχρονες προκλήσεις: Ενδυνάμωση του ρόλου του Ψυχολόγου και παρεμβάσεις πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα”

Συμμετείχαν 16 ψυχολόγοι

Γ. Εκπαίδευση Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γ.1.Μαθητές – Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Υλοποιήθηκαν οχτώ (8) Βιωματικά Εργαστήρια σε Ομάδες μαθητών για την «Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας»

Γ.2. Μαθητές – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Υλοποιήθηκαν εφτά (7) Βιωματικά Εργαστήρια σε Ομάδες μαθητών για την «Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας» και δύο (2) Βιωματικά Εργαστήρια με θέμα: “Συζητώντας για τα συναισθήματα… σε έναν κόσμο που αλλάζει!”

Συμμετείχαν 266 μαθητές

Δ. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Υλοποιήθηκε η Εργαστηριακή Άσκηση δύο (2) φοιτητριών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.

Δημιουργία Podcast με θέμα: “Τζόγος: Ρίσκο ή Διαφυγή?”

Ε. Δικτύωση με Κοινότητα – Φορείς

Υλοποιήθηκαν 8 εκδηλώσεις – παρεμβάσεις – συνεργασίες – διοργανώσεις:

 Συμμετοχή στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Φορέων στη Φορτέτσα και στη διοργάνωση και στην υλοποίηση της Εκδήλωσης με θέμα: “Τη ζωή αγαπώ με ασφάλεια κυκλοφορώ”

 Διοργάνωση Εσπερίδας με θέμα: “Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων”

 Συμμετοχή στην Ημερίδα για την “Εξάρτηση από το διαδίκτυο και τον διαδικτυακό τζόγο”, στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, στο Ηράκλειο

 Συμμετοχή στη διοργάνωση και την υλοποίηση (για 6η χρονιά) του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Υβριδικού Σεμιναρίου σε επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του ΕΣΥ (Ιατρούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς Επισκέπτες Υγείας, Νοσηλευτές)

όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της Ελλάδας, σε σχολικούς νοσηλευτές, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας των Δήμων, (δια ζώσης για τους επαγγελματίες υγείας που υπηρετούν στο Ηράκλειο) στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 7η ΥΠΕ. Θέμα:

“Πρόγραμμα Πρόληψης Αλκοόλ και Νέοι”

 Συμμετοχή στο 3ο Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ “Γεύσεις και Μελωδίες του Κόσμου”. Έκθεση – Παρουσίαση των χειροποίητων παιγνιδιών του ΚΕΣΑΝ “Παιγνίδια του Κόσμου”

 Εκδήλωση και Έκθεση των έργων του Προγράμματος “Συμμετοχική Πινακοθήκη” των συνεργαζόμενων σχολείων (Ηράκλειο – Χανιά) με θέμα: “Τα όνειρά μας”

 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Συμμετείχαν συνολικά πάνω από 1.500 άτομα

ΣΤ. Υποδοχή Αιτημάτων Βοήθειας – Βραχεία Συμβουλευτική

Ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής υποστήριξης σε γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, νέους για θέματα όπως χρήση ουσιών, επιθετική συμπεριφορά, προβλήματα ή δυσκολίες στην οικογένεια, στο σχολείο κ.λπ..

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΣΑΝ – Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου παρέχονται δωρεάν. Συνολικά, οι αποδέκτες των παρεμβάσεων – δράσεων του Κέντρου, αυτή τη χρονική περίοδο, ξεπέρασαν τα 2000 άτομα.

Με αφορμή την 26η Ιουνίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους που είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε και φέτος, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας ώστε να μη χρειαζόμαστε κανενός είδους εξάρτηση για να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα.

Ο Αναπληρωτής Προέδρου της Α.Ε. ΚΕΣΑΝ, Δημάρχου Ηρακλείου

Περισυνάκης Αντώνης

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Νέας Γενιάς