Δήμος Ηρακλείου:Όλα τα σημαντικά θέματα στην ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά! Έργα και παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο Ηρακλείου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, οι εξελίξεις σε κομβικά έργα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και η μέχρι σήμερα πορεία αλλά και οι επόμενες ενέργειες της Δημοτικής μας Αρχής, όπως τις συζητήσαμε με μέλη και φίλους του «Δικαίωμα στην πόλη», βρέθηκαν στην ατζέντα της εβδομάδας που φεύγει.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Συνεχίζονται τα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής

Ασφαλτοστρώσεις και εργασίες βελτίωσης οδοστρωμάτων, έργα πρασίνου και παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοτικού οδοφωτισμού, βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της καθημερινής μας ατζέντας.

Οι δράσεις υλοποιούνται στο σύνολο του Δήμου μας, στην πόλη και στα χωριά, με προγραμματισμό που ανταποκρίνεται, κατά το δυνατόν, στις ανάγκες και τις απαιτήσεις και στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ανθρώπων και των επισκεπτών του Ηρακλείου. Τα αποτελέσματα είναι ορατά και θα γίνουν ακόμα πιο αισθητά το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, σταθεροποιείται μέρα με την ημέρα η λειτουργία του μεικτού συστήματος της καθαριότητας. Σε όλο τον Δήμο, τα δρομολόγια αποκομιδής βελτιώνονται, τα οχήματα – πλυντήρια πυκνώνουν τις παρεμβάσεις τους, ο οδοκαθαρισμός στις γειτονιές επεκτείνεται,

η απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων και των κλαδεμάτων εντατικοποιείται. Όπως έχουμε ξαναπεί, πρόκειται για μια μεγάλη και σύνθετη μεταρρύθμιση, με πολλά τεχνικά μέσα και μεγάλο αριθμό προσωπικού, που απαιτεί λίγο χρόνο μέχρι να αποδώσει στο 100%. Να αποδώσει το ίδιο θετικό αποτέλεσμα σε ολόκληρο τον Δήμο, σε όλη την πόλη και τα χωριά μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, οι επισημάνσεις που μας στέλνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Συνεχίστε να μας τροφοδοτείτε με τις παρατηρήσεις σας.

🔘 Το Ηράκλειο στο δρόμο της νέας εποχής διαχείρισης των απορριμμάτων

Με την ιδιότητα του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ, μαζί με στελέχη του Φορέα και τους Προέδρους όλων των ΦΟΔΣΑ της χώρας, συμμετείχα στην συνάντηση εργασίας που συγκάλεσε στην Αθήνα ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Βασίλης Σιαδήμας, με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκου.

Ενημερωθήκαμε από τον Διευθυντή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών Νίκο Μαμαλούγκα για τα δεδομένα της πρόσκλησης που έχει ανοίξει και αφορά νέες Μονάδες Ανακύκλωσης, με προϋπολογισμό ύψους 480.000.000 ευρώ, καθώς και για τον οδικό χάρτη των επόμενων ενεργειών.

Θυμίζω ότι στο Ηράκλειο ολοκληρώνουμε το έργο μετατροπής της Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων, με την πρόνοια να γίνει Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης.

Ένα έργο με τεράστια σημασία, καθώς βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τόπου μας, αναβαθμίζει τις δομές διαχείρισης των αποβλήτων προσφέροντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, το οποίο ξεκίνησε αφού η Δημοτική μας Αρχή κατάφερε να ξεπεράσει τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές ενστάσεις που το καθήλωναν για πολύ καιρό. Αλλά και ένα έργο που μας οδηγεί στο στόχο που έχουμε θέσει να καταστεί το Ηράκλειο μια Κυκλική Πόλη και από τη διαχείριση αποβλήτων, να περάσει στην διατήρηση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Αξίζει επίσης να υπενθυμιστεί ότι με το συγκεκριμένο έργο δημιουργείται ο κεντρικός πυλώνας του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου για την δημιουργία του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας Ηρακλείου, στη θέση Μαύρος Σπήλιος.

Παράλληλα, μέσω του ΕΣΔΑΚ, θα υποβάλλουμε προς ένταξη στο νέο πρόγραμμα και τις Μονάδες της Σητείας, της Χερσονήσου και του Αμαρίου.

🔘 Συνάντηση με μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης «Δικαίωμα στην πόλη»

Στον κήπο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, συναντηθήκαμε με μέλη και φίλους του «Δικαίωμα στην πόλη», για έναν απολογισμό του έργου της Δημοτικής μας Αρχής μέχρι σήμερα, αλλά και μια ουσιαστική συζήτηση στραμμένη στο μέλλον, για όλα όσα απασχολούν το Ηράκλειο και τους ανθρώπους του.

Έχουν περάσει 2,5 χρόνια απ’ όταν αναλάβαμε. Έχουμε ήδη κάνει πολλά, θα γίνουν ακόμα περισσότερα μέσα σε αυτήν την πενταετία και η δυναμική η οποία αναπτύσσουμε αξίζει να προεκταθεί και παραπέρα. Να πάμε την πόλη μπροστά, όπως έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε.

Το στοίχημα μας είναι να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Η πόλη μας, ο μεγάλος αυτός Δήμος, ο τέταρτος της χώρας, έχει πολλά πλεονεκτήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες. Ωστόσο, αυτό που χαρακτηρίζει το Ηράκλειο, έτσι όπως έρχεται και από τα βάθη της ιστορίας και με αυτό το δονούμενο παρόν, με τόσα νιάτα, με τόσο κόσμο, με τόση ζωή, είναι ο δυναμισμός. Το ζήτημα λοιπόν είναι ακριβώς αυτόν τον δυναμισμό να τον

μορφοποιήσουμε σε δυναμική, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του σήμερα, αλλά και να βάλουμε τα θεμέλια για την καθημερινότητα του αύριο.

Μπορούμε να το κάνουμε αυτό όλοι μαζί. Είμαστε στον καλό δρόμο, φυσάει ένας καλός αέρας, ώστε αδιάλειπτα, αταλάντευτα να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση που οδηγεί σε αποτελέσματα για το μόνο που μας ενδιαφέρει: Για το Ηράκλειο. Για την πόλη που αγαπάμε.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Ηράκλειο, παρουσία και του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

• Τις νέες προκηρύξεις του Δήμου μας για την κάλυψη 19 θέσεων συμβασιούχων, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας και για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών του Τμήματος Μελετών & Πρασίνου.

• Το εμβληματικό έργο αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης που συνεχίζεται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Την έκθεση με τίτλο «Γραμμές του Σώματος» και έργα από τη Συλλογή της Δημοτικής μας Πινακοθήκης, που πραγματοποιείται στον Πολυχώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης (Χρυσοστόμου 😎.

• Τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΔΕΠΑΝΑΛ.

• Τις δράσεις των ΚΕ.ΚΟΙ,Φ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.

• Τη συνάντηση στη Λότζια με την Πρόεδρο του Λυκείου των Ελληνίδων Μαρία Παπαμάρκου και την Πρόεδρο του ΛτΕ Ηρακλείου Μαρία Κασωτάκη, καθώς και τη μουσικοχορευτική εκδήλωση «Στα βήματα του Λυκείου των Ελληνίδων – Της παράδοσης το αντάμωμα», που πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης».

• Τις πολλές και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ «Ηράκλειο – Καλοκαίρι» 2026.

• Την ολοκλήρωση του κύκλου για την «Ομάδα αυτοφροντίδας και ψυχικής ενδυνάμωσης» στο πρόγραμμα «Δια… Δήμου Μάθηση», που διοργανώνεται με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω και από εδώ την βαθιά λύπη μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους της Κυριακής Βουρεξάκη, αδερφής του Προέδρου της ΔΕΥΑΗ Γιώργου Βουρεξάκη. Η απώλειά της προκάλεσε θλίψη σε όλους μας.

ℹ️ Επίσης, την ερχόμενη εβδομάδα:

• Την Τρίτη 14/7, ξεκινάνε εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στην οδό Γιαμαλάκη, καθώς και στις οδούς Ευαγγελιστρίας, Ραύκου, Ανωγείων, Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Πριανσού, Λισσού, Δραμουντάνη, Ματάλων, Περγάμου και Ιφιγενείας στη Θέρισο.

• Την Τετάρτη 15/7 ξεκινάει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα «Ανοικτές αυλές» του Δήμου μας. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που ανοίγει τις αυλές των σχολείων σε γειτονιές του Ηρακλείου, με φύλαξη, ώστε παιδιά και γονείς να μπορούν να παίζουν και να αθλούνται με ασφάλεια. Το πρόγραμμα, που υιοθέτησαν από εμάς και εφαρμόζουν και άλλοι Δήμοι της χώρας, θα διαρκέσει μέχρι τις 14/8. Οι αυλές των σχολείων θα είναι ανοικτές κάθε απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 17:00 έως τις 21:00.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά.