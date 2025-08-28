Δήμος Ηρακλείου:Αυτοψία στα έργα διαμόρφωσης χώρου στάθμευσης 150 οχημάτων στο Πάρκο Ερυθραίας από Καλοκαιρινό – Σισαμάκη

Σε 52 στρέμματα δημιουργούνται χώροι στάθμευσης, πεζοδρόμια, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης, μικρές πλατείες, σταθμοί ποδηλάτων, σιντριβάνι, παιδικές χαρές, χώρος υπαίθριας άσκησης

Αυτοψία στα έργα που εκτελούνται στο Πάρκο Ερυθραίας πραγματοποίησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28/8 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, μαζί με τον επιβλέποντα του έργου, Προϊστάμενο του τμήματος Έργων Υπαίθριων Χώρων του Δήμου Ηρακλείου, Γιάννη Σπυριδάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην σημαντική εναλλακτική διαδρομή που δημιουργείται παράλληλα με την λεωφόρο Κνωσού με αυτό το έργο και για το πώς αλλάζει η φυσιογνωμία όλης της περιοχής, τονίζοντας: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο το οποίο προχωράει εντατικά και είναι τμηματοποιημένο. Εδώ είμαστε στο κομμάτι το οποίο πρόκειται να παραδοθεί πολύ σύντομα και το οποίο δημιουργεί μια μεγάλη διαδρομή πεζών και ποδηλάτων, μια περιοχή αναψυχής παράλληλα με την λεωφόρο Κνωσού.

Από την άποψη αυτή δημιουργεί και ένα τμήμα εναλλακτικής διαδρομής, κάτι που επίσης μας ενδιαφέρει πολύ. Θεωρούμε ότι με το έργο αυτό θα υπάρξει πολλαπλή ανακούφιση μιας και δημιουργούνται πολλές θέσεις στάθμευσης. Συνολικά πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής και το οποίο θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην κυκλοφορία αλλά και γενικότερα στην κίνηση των ανθρώπων σε αυτό το κομμάτι της πόλης.»

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης τόνισε ότι τα έργα προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος, επισημαίνοντας: «Στο σημείο που βρισκόμαστε προβλέπεται η δημιουργία 150 περίπου θέσεων στάθμευσης που θα ανακουφίσουν την ευρύτερη περιοχή. Πέραν του εμβληματικού χαρακτήρα του πάρκου που δημιουργεί και διαμορφώνει μια εναλλακτική διαδρομή παράλληλα με την λεωφόρο Κνωσού, δημιουργεί και ένα χώρο πρασίνου, περιπάτου, ποδηλατικής διαδρομής και διάφορων δραστηριοτήτων που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής.

Ένα έργο που ως ιδέα ξεκίνησε το 2004, ως μελέτη το 2011, η ένταξη του έγινε το 2022, η υπογραφή σύμβασης το 2023 και τώρα εκτελείται με εντατικούς ρυθμούς, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε κάθε έργο. Όμως είμαστε αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα που θα αποδώσει ένα πολύ μεγάλο κοινόχρηστο χώρο 50 στρεμμάτων στους κατοίκους του 4ου Διαμερίσματος.»

Αλέξης Καλοκαιρινός και Γιώργος Σισαμάκης περπάτησαν κατά μήκος του πάρκου εξετάζοντας επί τόπου διάφορες λεπτομέρειες και τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, συνομιλώντας παράλληλα με κατοίκους της περιοχής για την σημαντική αυτή παρέμβαση του Δήμου Ηρακλείου.

Το συγκεκριμένο τμήμα ανάπλασης και δημιουργίας χώρων στάθμευσης, από την πλατεία Γιαμπουλάκη έως και μετά την γέφυρα του ΒΟΑΚ (στάση ΕΚΑΒ) περιλαμβάνει:

• Το δυτικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2 στρεμμάτων, χωρητικότητας 51 θέσεων ΙΧ, 2 θέσεων ΑμεΑ και 2 θέσεων λεωφορείων

• Το ανατολικό τμήμα, εμβαδού περίπου 2,76 στρεμμάτων, χωρητικότητας 90 θέσεων ΙΧ και 4 θέσεων ΑμεΑ

• Παράπλευρη του παρκινγκ συνδετήρια οδό με την οδό Ερυθραίας.

Υπενθυμίζεται ότι με τα έργα του γραμμικού πάρκου Ερυθραίας δημιουργούνται επίσης πεζοδρόμια για την ομαλή και ασφαλή κίνηση των πεζών, περιοχές πρασίνου και ανάπαυσης όπως κιόσκια και μικρές πλατείες, σημείο υδάτινου στοιχείου, σταθμοί δημόσιων ποδηλάτων, παιδικές χαρές, χώρος υπαίθριας άσκησης, κ.α.. Το βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα του έργου συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και από το Δήμο Ηρακλείου και το νότιο και μικρότερο τμήμα συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2017 Climate Change και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.